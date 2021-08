Gaby Spanic confiesa nervios ante inicio de “La casa de los famosos”

agosto 24, 2021 - 9:24 am

La actriz venezolana Gaby Spanic confesó estar lista, aunque con algo de nervios, para entrar a “La casa de los famosos”, el reality que Telemundo estrena este 24 de agosto.

“Aquí con un poco de nervios, lo normal, pero siento que es una gran oportunidad participar en ‘La casa de los famosos’, cosa por la que estoy muy agradecida”, dijo Gaby Spanic a la reportera Mayra Mangal de People en Español.

Lea también: Jorge Aravena y Alicia Machado brillarán en MasterChef Celebrity México

La actriz explicó que la dinámica del espacio, muy al estilo del famoso “Big Brother”, aislará a sus participantes del mundo exterior. “Nos van a encerrar sin teléfono, no vamos a ver a nuestros seres queridos. Yo estoy tranquila porque mi papá se va a quedar con mi hijo, Gabriel de Jesús, que tiene 13 años”, contó la artista de telenovelas como “Si nos dejan”.

Para la guariqueña este tipo de programas son muy interesantes. “Me gusta mucho este tipo de reality porque siento que humaniza a los artistas, que nos van a ver en otra faceta, con nuestros defectos, virtudes, sin filtro”, destacó la intérprete.

“Muy pudorosa”

A pesar de su entusiasmo por el proyecto, Gaby Spanic admite que la exposición que tendré en el programa le preocupa un poco. “Va a haber muchísimas cámaras en toda la casa; eso me tiene un poco nerviosa porque yo soy muy pudorosa en lo que al desnudo se refiere, cuando nos vayamos a bañar… Buscaré la mejor opción para que no se vea lo que no se tenga que ver”, dijo en la video entrevista.

Christian de la Campa, Celia Lora, Uriel del Toro, Tefi Valenzuela, Cristina Eustace, Pablo Montero, Verónica Montes y Jorge Aravena son algunos de los participantes de “La casa de los famosos”, que debuta este martes 24, a las 7 pm (hora de Miami y Caracas).