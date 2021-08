Fuertes lluvias en zona rural de Tennessee (EE. UU.) deja 10 muertos (+Fotos y Videos)

agosto 22, 2021 - 4:22 pm

Los equipos de rescate buscaron desesperadamente el domingo entre casas destrozadas y escombros enredados en busca de decenas de personas que aún estaban desaparecidas después de que una lluvia sin precedentes provocara inundaciones en el centro de Tennessee, Estados Unidos.

Al menos 10 personas murieron, incluidos niños gemelos que fueron arrebatados de los brazos de su padre, según familiares sobrevivientes. Las autoridades temían que el número de muertos pudiera aumentar.

Las inundaciones en las áreas rurales destruyeron carreteras, torres de telefonía celular y líneas telefónicas, dejando a las familias sin saber si sus seres queridos sobrevivieron al diluvio sin precedentes. Los trabajadores de emergencia buscaban de puerta en puerta, dijo Kristi Brown, coordinadora de supervisora de salud y seguridad de las escuelas del condado de Humphreys.

El alguacil del condado de Humphreys, Chris Davis, dijo que muchos de los desaparecidos viven en los vecindarios donde el agua subió más rápido.

Hasta 17 pulgadas (43 centímetros) de lluvia cayeron en el condado en menos de 24 horas el sábado, aparentemente rompiendo el récord de Tennessee de lluvia en un día en más de 3 pulgadas (8 centímetros), dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Las áreas más afectadas vieron el doble de lluvia que el área de Middle Tennessee en el peor escenario anterior de inundaciones, dijeron los meteorólogos. Líneas de tormentas se movieron sobre el área durante horas, exprimiendo una cantidad récord de humedad, un escenario que los científicos advirtieron que podría ser más común debido al calentamiento global.

Los aguaceros convirtieron rápidamente los arroyos que corren detrás de los patios traseros y a través del centro de Waverly en rápidos furiosos. El dueño de un negocio, Kansas Klein, se paró en un puente el sábado en la ciudad de 4.500 personas y vio a dos niñas que sostenían a un cachorro y se aferraban a una tabla de madera, la corriente era demasiado rápida para que alguien pudiera agarrarlas.

No está seguro de qué les pasó. Klein escuchó que una niña y un cachorro habían sido rescatados río abajo, y que otra niña también se había salvado, pero no estaba seguro de que fueran ellos.

Las inundaciones catastróficas en el centro de Tennessee han dejado al menos diez personas muertas y decenas desaparecidas luego de registrarse lluvias que arrasaron casas y caminos rurales. Vía Vía #AssociatedPress #TVV pic.twitter.com/CA9jxo42CW — TVV Noticias (@TVVnoticias) August 22, 2021

Para el domingo, las aguas de la inundación habían desaparecido, dejando escombros de autos destrozados, negocios y casas demolidos y una mezcla caótica y enredada de cosas en el interior.

«Fue increíble lo rápido que llegó y lo rápido que se fue», dijo Klein.

La página de Facebook de la oficina del alguacil del condado de Humphrey se llenó de personas en busca de familiares y amigos desaparecidos. Las páginas de GoFundMe se hicieron pidiendo ayuda para los gastos del funeral de los muertos, incluidos los gemelos de 7 meses que fueron arrancados de los brazos de su padre mientras intentaban escapar.

No muy lejos del puente, Klein dijo a The Associated Press por teléfono que decenas de edificios en un área de viviendas para personas de bajos ingresos conocida como Brookside parecían haber sufrido la peor parte de la inundación repentina.

«Fue devastador: los edificios fueron derribados, la mitad de ellos fueron destruidos», dijo Klein. «La gente sacaba los cadáveres de personas que se habían ahogado y no lograron salir».

Davis dijo a los medios de comunicación el sábado sobre las 10 muertes confirmadas y más de 30 personas desaparecidas en su condado, ubicado a unas 60 millas (96 kilómetros) al oeste de Nashville.

Los muertos iban desde bebés hasta ancianos e incluía a uno de sus mejores amigos, dijo el domingo el sheriff del condado de 18.000 personas a WSVM-TV .

“Pueblo pequeño, comunidad pequeña. Nos conocemos. Nos amamos ”, dijo Davis.

Justo al este de Waverly, la ciudad de McEwen fue golpeada el sábado con 17.02 pulgadas (43.2 centímetros) de lluvia, rompiendo el récord estatal de 24 horas de 13.6 pulgadas (34.5 centímetros) de 1982, según el Servicio Meteorológico Nacional en Nashville. aunque habría que confirmar los números del sábado.

Se emitió una alerta de inundación repentina para el área antes de que comenzara la lluvia, y los meteorólogos dijeron que era posible que llueva de 4 a 6 pulgadas (10 a 15 centímetros). La peor tormenta registrada en esta área del centro de Tennessee solo dejó caer 9 pulgadas (23 centímetros) de lluvia, dijo Krissy Hurley, meteoróloga del servicio meteorológico en Nashville.

«Pronosticar casi un récord es algo que no hacemos muy a menudo», dijo Hurley. «El doble de la cantidad que hemos visto era casi insondable».

Investigaciones científicas recientes han determinado que las lluvias extremas serán más frecuentes debido al cambio climático provocado por el hombre. Hurley dijo que es imposible saber su papel exacto en la inundación del sábado, pero señaló que el año pasado su oficina se ocupó de las inundaciones que solían esperarse tal vez una vez cada 100 años en septiembre al sur de Nashville y en marzo más cerca de la ciudad.

«Teníamos una cantidad increíble de agua en la atmósfera», dijo Hurley sobre las inundaciones del sábado. «Las tormentas eléctricas se desarrollaron y se movieron por la misma área una y otra vez».

El problema no se limita a Tennessee. Un estudio federal encontró que el cambio climático provocado por el hombre duplica las posibilidades de los tipos de aguaceros fuertes que en agosto de 2016 arrojaron 26 pulgadas (66 centímetros) de lluvia alrededor de Baton Rouge, Louisiana. Esas inundaciones mataron al menos a 13 personas y dañaron 150.000 hogares.

Las inundaciones mortales en

Tennessee/EEUU. Vía: CDN:

• Al menos 10 fallecidos

• Desaparecidos

• Severos daños materiales pic.twitter.com/HlDFlNHpQf — Estación Altamira Caracas (@pluvaltamira) August 22, 2021

