Fueron juramentados los nuevos ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo Nacional

agosto 20, 2021 - 8:21 pm

El presidente Nicolás Maduro juramentó este viernes al nuevo gabinete ministerial que fue anunciado el día de ayer, el cual consiste en el cambio de siete jefes de ministerios.

«Con motivo de las Elecciones Primarias Abiertas y la elección de un conjunto de compañeras y compañeros que venían siendo parte del Gobierno, tomé el paso de hacer algunos cambios necesarios en el equipo de Gobierno, este equipo de trabajo que hoy voy a juramentar tienen que responder por las responsabilidades que la Patria les da», enfatizó Maduro.

Indicó que no existe justificación para que los ministros no cumplan con su responsabilidades, «el bloqueo no es excusa para dejar de hacer lo que debemos por el pueblo», afirmó.

Añadió: «Son ustedes Ministros y Ministras del Poder Popular en cada frente de batalla para lograr los objetivos del Plan de la Patria 2025, atender y resolver los problemas de nuestro pueblo».

Los nuevos funcionarios designados son:

MINISTERIO DE INTERIOR, JUSTICIA Y PAZ: A/J Remigio Ceballos Ichaso.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Yelitze Santaella.

MINISTERIO DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO: Margaud Godoy.

MINISTERIO DE DESARROLLO MINERO: Almirante William Serantes Pinto.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Félix Plasencia.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL: Jorge Arreaza.

MINISTERIO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS: Roside González

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día