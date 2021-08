agosto 15, 2021 - 10:08 pm

El dirigente opositor venezolano, Freddy Guevara, fue excarcelado la noche de este domingo 15 de agosto, luego de pasar más de un mes detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) de El Helicoide, en la ciudad de Caracas.

Guevara manifestó “Hasta ahora yo no tengo información de que me hayan dado una medida humanitaria, todos estos días estuve incomunicado, no tengo ninguna información política”, al mismo tiempo en donde expresó que tras su salida del Sebin hará “todo lo posible para ayudar a Venezuela desde cualquier espacio que yo pueda aportar”.

El pasado 29 de julio, el abogado Omar Mora Tosta, miembro del equipo de defensa Guevara, afirmó que le preocupaba el estado de salud del exparlamentario, debido a que acaba de superar el covid-19 y porque antes tuvo problemas del corazón. El opositor confirmó esta situación al ser liberado e informó que padece arritmia cardíaca de nacimiento y en el año 2016 fue sometido a una operación. La arritmia reapareció luego del covid-19 y podría tener complicaciones severas.

El pasado lunes 12 de julio, Freddy Guevara se encontraba en el interior de su vehículo mientras transitaba por la autopista Francisco Fajardo, en la capital del país; cuando fue interceptado y detenido por un grupo de funcionarios del Sebin.

Horas después, el fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención del exdiputado tras la emisión de una orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, en la que se le acusaba de estar vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano.

