Fabio Jakobsen se llevó la octava etapa de la Vuelta a España

agosto 21, 2021 - 1:03 pm

El neerlandés Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) ganó este sábado la 8ª etapa de la Vuelta a España entre Santa Pola y La Manga del Mar Menor (este), superando en el esprint masivo al italiano Alberto Dainese (DSM) y al belga Jasper Philipsen (Alpcein).

Jakobsen, que no volvió a competir hasta el mes de abril después de su terrorífica caída en el Tour de Polonia-2020, consiguió su segunda triunfo en la presente edición de la Vuelta, después de estrenarse el martes en la 4ª etapa con final en Molina de Aragón.

Su victoria de este sábado le permitió además vestirse con el maillot verde de la clasificación por puntos, con un total de 180 unidades, más que las 164 de Philipsen.

Leer más: Alejandro Valverde se retira de la Vuelta a España tras fuerte caída (Video)

«El equipo ha hecho un trabajo perfecto. Aunque he perdido un poco de terreno seguía estando bien colocado», expresó el holandés sobre su segundo triunfo en la edición 2021 de la Vuelta a España tras conseguir la cuarta etapa con un sprint en Aragón.

⏯ @FabioJakobsen ha logrado su segunda victoria en #LaVuelta21 en una etapa de costa acabada en el Mar Menor. Revívelo en 1'.

⏯A coastal stage was supposed to be decided in a sprint, where @FabioJakobsen won for a second time in this edition. The 1' summary.@gorouvy pic.twitter.com/3PzCsI1q3j

— La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2021