Fabio Jakobsen celebró su cumpleaños con su tercera victoria en la Vuelta a España

agosto 31, 2021 - 12:15 pm

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) sumó su tercera victoria en la presente Vuelta a España al imponerse este martes en el esprint de la 16ª etapa, en la localidad cántabra de Santa Cruz de Bezana (norte), mientras que el maillot rojo de líder sigue en poder de Odd Cristian Eiking (Intermarché).

En el día de su 25º cumpleaños, el portador del maillot verde de la ronda española se impuso en la recta de meta a Jordi Meeus (Bora) y Matteo Trentin (UAE) tras una etapa llana, batiendo así su récord personal de dos triunfos de etapa en 2019 en la ronda española.

🎥Etapa 16 – Stage 16 | #LaVuelta21

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la tercera victoria de @FabioJakobsen gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Fabio Jakobsen's third victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/kb2LM8kioT

— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2021