Explosión de combustible en Líbano mata a 28 personas e hiere a decenas

Un almacén donde se almacenaba combustible ilegalmente explotó en el norte del Líbano la madrugada del domingo, matando a 28 personas y quemando a decenas más en la última tragedia que golpeó al país mediterráneo en medio de una devastadora crisis económica y política.

No quedó claro de inmediato qué causó la explosión cerca de la frontera con Siria. Las operaciones de contrabando de combustible se llevan a cabo durante meses.

La Cruz Roja Libanesa dijo que un camión cisterna de combustible explotó y sus equipos recuperaron 20 cuerpos del sitio en la aldea fronteriza de Tleil. En un comunicado, dijo que evacuó a 79 personas que resultaron heridas o sufrieron quemaduras en la explosión. Horas después de la explosión, miembros de la Cruz Roja Libanesa seguían registrando la zona en busca de más víctimas mientras los soldados libaneses acordonaban la zona.

Un funcionario militar libanés dijo que la explosión ocurrió luego de que el ejército confiscara un almacén en Tleil donde se almacenaban alrededor de 60.000 litros de gasolina y se dio la orden de distribuir el combustible a los residentes de la zona. Los residentes se habían reunido para adquirir la mercancía escasa, disponible solo en el mercado negro a precios exorbitantes o nada en absoluto.

No estaba claro qué lo causó, dijo el funcionario a The Associated Press. Habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Afuera del hospital Salam en la ciudad norteña de Trípoli, una mujer se derrumbó después de que le dijeron que su hijo había sucumbido a las heridas.

«Ay Dios mío. Tiene niños pequeños ”, dijo la mujer mientras lloraba. «¿Por qué me dejaste Ahmad?»

Un joven parado cerca gritó: “Iremos a sus casas y los quemaremos allí”, una referencia a los líderes políticos del Líbano, culpados por décadas de corrupción y mala gestión que han llevado al país a la bancarrota.

En un hospital de Beirut, donde fueron trasladadas algunas de las víctimas de quemaduras, Marwa el-Sheikh de Tleil estaba esperando noticias sobre su hermano, que estaba siendo tratado por quemaduras, y su cuñado, un soldado retirado, que todavía estaba desaparecido.

«Algunas personas sufrieron quemaduras irreconocibles», dijo a la AP. “Son víctimas de las deficiencias y descuidos de nuestros políticos que nos llevaron a esto”.

Un video nocturno que circuló en línea mostró a los residentes reunidos en el lugar antes de la explosión, llenando galones de combustible. Imágenes de AP mostraron los restos cargados de lo que parece ser parte de un camión cisterna que explotó. En la zona se podían ver soldados libaneses, un vehículo de la Cruz Roja y otros camiones.

Los hospitales del norte del Líbano pedían donaciones de sangre de todo tipo. El ministro de Salud libanés, Hamad Hassan, pidió a los hospitales del norte del Líbano y la capital, Beirut, que reciban a los heridos por la explosión, y agregó que el gobierno pagará por su tratamiento.

La explosión se produce cuando el Líbano enfrenta una grave escasez de combustible que se atribuye al contrabando, el acaparamiento y la incapacidad del gobierno, con problemas de liquidez, para asegurar las entregas de combustible importado.

La escasez ha paralizado al país que durante mucho tiempo ha dependido de generadores privados para iluminar sus hogares. La mayoría de esos generadores ahora han apagado sus motores debido a la agobiante escasez de diesel. El Centro Médico de la Universidad Estadounidense advirtió el sábado que podría verse obligado a cerrar en menos de 48 horas debido a la escasez de combustible, lo que amenazaría la vida de sus pacientes críticamente enfermos.

Tleil se encuentra a unos 4 kilómetros (2,5 millas) de la frontera con Siria, pero no quedó claro de inmediato si el combustible en el camión cisterna se estaba preparando para pasar de contrabando a Siria. donde los precios son mucho más altos en comparación con los del Líbano.

La crisis del combustible se deterioró drásticamente esta semana después de que el banco central decidiera poner fin a los subsidios a los productos combustibles, una decisión que probablemente conducirá a aumentos de precios de casi todos los productos básicos en el Líbano, que ya se encuentra en medio de una pobreza e hiperinflación vertiginosas.

El sábado, las tropas libanesas se desplegaron en estaciones de servicio, lo que obligó a los propietarios a vender combustible a los clientes. Algunos propietarios de estaciones de servicio se han negado a vender, esperando obtener ganancias cuando los precios suban con el fin de los subsidios.

El ejército libanés también ha tomado medidas enérgicas contra los contrabandistas activos a lo largo de la frontera siria, confiscando miles de litros de gasolina en los últimos días. El-Sheikh dijo que los residentes se habían reunido alrededor de la gasolina confiscada en Tleil, donde el ejército la estaba dando gratis, cuando ocurrió la explosión.

El Líbano ha sufrido cortes de electricidad durante décadas, en parte debido a la corrupción generalizada y la mala gestión en la pequeña nación mediterránea de 6 millones, incluido 1 millón de refugiados sirios.

La explosión del domingo fue la más letal en el país desde el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que mató al menos a 214 personas, hirió a miles y destruyó partes de la capital.

Con información de AP