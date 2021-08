Explosión afuera del aeropuerto de Kabul dejó al menos 11 muertos y varios heridos (+Fotos y Videos)

agosto 26, 2021 - 10:50 am

Una explosión se registró este jueves a las afueras del aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, en Afganistán, horas después de que se emitiera una alerta por un posible ataque terrorista.

La explosión dejó al menos 11 personas muertas y varios heridos, quienes fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales, según confirmaron los talibanes al canal Al Jazeera.

“Podemos confirmar una explosión fuera del aeropuerto de Kabul. Las bajas no están claras en este momento. Proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos”, informó el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby.

More photos are coming from #Kabul airport. Chaos everywhere. pic.twitter.com/ZxUokOP9Fc

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) August 26, 2021