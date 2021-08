Europa superó los 60 millones de casos de coronavirus

agosto 2, 2021 - 4:24 pm

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este lunes 2 de agosto, que Europa superó los 60.000.000 de personas contagiadas por la Covid–19 desde que fue declarado el estado de pandemia en marzo del 2020.

La directora de emergencias de la oficina regional para Europa de la OMS, Dorit Nitzan, precisó que el número de muertes por la Covid -19 superan los 1.200.000 en la región.

Asimismo alertó que la acogida de los planes de vacunación en algunos países de la región sigue siendo baja, en especial entre los grupos de riesgo.

“Las vacunas han demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y muertes, más casos en estos grupos prioritarios significarán más hospitalizaciones y muertes”, precisó.

Nitzan instó además al intercambio equitativo de vacunas para la protección de los grupos prioritarios en todos los países del continente, así como al apoyo a los programas de producción de vacunas para facilitar el acceso equitativo de todas las naciones.

La funcionaria alentó a los países europeos a fortalecer de manera urgente políticas sanitarias preventivas y de cuidado de los grupos prioritarios ante esta crisis sanitaria, alertando que “el fin de la pandemia aún está en el horizonte”.

Cases of #COVID19 have exceeded 60 million in the European Region.

This summer help keep yourself & others safe:

🏥Vaccination

🤲Hand hygiene

↔️Physical distancing

😷Mask-wearing

🏠Contact tracing, isolation, quarantine

🪟Ventilation

Find out more 👇 https://t.co/hiA557k20B

— WHO/Europe (@WHO_Europe) August 2, 2021