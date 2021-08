Estrenan el primer tráiler de “Spider-Man: No Way Home” (+Video)

agosto 24, 2021 - 6:58 am

Ya está aquí. Marvel Studios y Sony Pictures han publicado el tan esperado primer tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home, la tercera película del hombre araña en el Universo Cinematográfico de Marvel con Tom Holland como Peter Parker.

Después de meses de rumores, especulaciones y deseos basados en anteriores incursiones del personaje en la gran pantalla, el equipo de Jon Watts y Kevin Feige parecen dispuestos a confirmarlo todo: el multiverso ya está aquí y forma parte de la trama.

La Fase 4 alcanzará su clímax este 17 de diciembre, no cabe duda. Tres minutos de tráiler que podéis ver al comienzo de esta noticia y, como suele ser habitual en este tipo de adelantos, incluye grandes dosis de contenido que, quizá, quieras no ver hasta el día de estreno de Spider-Man: No Way Home.

Todo comenzará justo donde se quedó Spider-Man: Far From Home (2019); concretamente, la recta final de la aventura. Mysterio está derrotado y, gracias a sus poderes, logra comunicar a toda Nueva York, mediante paneles dispuestos por toda Manhattan, que la identidad de Spider-Man corresponde a un joven adolescente llamado Peter Parker. Esa presión afectará a la vida de Peter en Spider-Man: No Way Home; una situación aparentemente irreversible… salvo que Doctor Strange diga lo contrario.

Y es ahí donde comienza la trama de esta película, con el intento de un Parker, apoyado por MJ —con quien aparentemente ya mantiene una relación sentimental más o menos normal— por restablecer una vida en la que nadie sepa cuál es la identidad del trepamuros. Lo quiere hacer por él, por sus seres queridos y por la voluntad que conlleva su gran poder.

Lee también: Ecuador acogerá a desplazados afganos en tránsito hacia EE.UU.

Peter contactará con Doctor Strange en escenas que, como podéis ver, están repletas de referencias a la Saga del Infinito. Secuencias con Spider-Man vistiendo un traje negro, avisos a Strange del peligro que implica activar el multiverso y… llegamos a la acción. A partir de aquí, tres generaciones de amantes del personaje se reúnen en un sinfín de momentos de acción con Doctor Octopus (Alfred Molina), bombas de calabaza del Duende Verde/Norman Osborn y rayos del Electro (Jaime Foxx).

Qué pasará es algo que todavía no está confirmado. No aparecen Tobey Maguire ni Andrew Garfield, los dos Spider-Man anteriores de Sam Raimi y Marc Webb, así que toca esperar un poco más.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

MeriStation