Este par de locos dicen ser Cristo y Magdalena: Están amazando una bola de verdes

Una pareja de australianos afirma ser la reencarnación de las dos figuras más importantes de la religión católica. Dice que puede recordar cosas que pasaron hace 2.000 años, que ha realizado milagros, y preveé horribles catástrofes para el futuro.

En el mundo existen diversidad de sectas que contemplan las creencias más insólitas que quepan dentro de la imaginación. Divine Truth (Verdad Divina) fue fundada por Alan John Miller y Mary Luck, quienes afirman ser la reencarnación de Jesucristo y de María Magdalena.

El supuesto «profeta» indicó que es «mentira» que convirtió el agua en vino.

Miller, de 52 años, y Luck, de 37, fundaron este movimiento religioso en el estado de Queensland, en Australia, y para sorpresa de muchos, lograron convencer a más de 25 mil adeptos. Pero a estos dos supuestos “profetas” católicos los mueve algo más que el misticismo y la necesidad de realizar milagros en la tierra: y es que, anualmente, gracias a su fábula cosechan más de 500.000 dólares.

Según detalló el portal de noticias TN, el líder ofrece cursos y viaja por todo el mundo enseñando a sus súbditos cómo podría sostener un diálogo personal con Dios “(es decir, con él mismo)”, aclara el medio, basándose en el control de las emociones.

Miller dicta talleres en los que explica por qué se hace decir Jesucristo y en donde profesa la palabra de Dios.

¿Cómo surgió este movimiento?

A raíz de una serie de planteos histriónicos, como el recuerdo de lo acontecido hace más de 2.000 años, Miller, también apodado “AJ”, supo atraer con la palabra a miles de seguidores a su creencia.

“Tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para otros, como María, que estaba presente”, expresó en un reportaje al canal británico de noticias Sky News.

Se dedicaba a las Tecnologías de la Información, hasta que empezó a notar, según él, que era el causante de varios milagros milenarios: “Yo resucité un buen número de personas, incluyendo a mi amigo Lázaro, que se menciona en la Biblia”, aseveró.

“Cuando sos Dios no te encontrás en un estado de miedo, y tenés un buen control sobre las sensaciones de tu cuerpo y el nivel de dolor que podés absorber”, afirmó también con especto de su presunta crucifixión.

En tanto, otra de las incrédulas afirmaciones del australiano sostiene que “post crucifixión”, tuvo la oportunidad de mantener un cara a cara con los filósofos Platón, Sócrates, y varios Papas y presidentes.

La Divine Truth, en inglés, o Verdad Divina nació en los alrededores de la pequeña ciudad australiana de Kingaroy, cuando algunos seguidores de Miller compraron terrenos para estar cerca suyo y poder asistir a sus masivas reuniones, que pueden convocar hasta dos mil personas cada una.

La secta incluso posee su propia página web, donde además de presentarse como los acreedores de “la Verdad Divina (la Verdad de Dios) en la tierra”, el supuesto yisus pide donaciones de quienes deseen cooperar.

