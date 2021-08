Esta señora de 68 años dice que está embarazada

agosto 9, 2021 - 2:46 pm

“Tres meses de embarazo”: Lyn May causó revuelo al anunciar que se

Lyn May ha vuelto a dar de qué hablar este fin de semana, pues sin dar mayor información, la vedette de 68 años publicó en su cuenta de Instagram una noticia que ya comenzó a hacer ruido por su naturaleza escandalosa.

Y es que pese a que muchos lo consideran biológicamente imposible, la famosa bailarina aseguró que está próxima a convertirse en madre al lado de su pareja, el cantante Markos DI, quien es 30 años menor que la artista.

Con un post en su cuenta, Lyn compartió la feliz noticia de los tres meses de embarazo que presenta y adjuntó diversas fotografías en las que aparece con su pareja, muy abrazados.

“Estoy muy contenta de anunciarles que tengo 3 meses de embarazo y Markos D1 está muy contento de que será papá #LynMay #MarkosD1 #Bebé #Regalo #Mamá”, escribió la estrella en la publicación, sin embargo sus palabras también causaron controversia entre sus seguidores, pues mientras muchos felicitaron a la acapulqueña, otros descreyeron sus palabras:

“Usted es el mejor chiste del año”, “Ya siéntese, señora”, “¿Hoy es día de los inocentes?”, “Será tatarabuela”, “Eso va para el récord Guiness”, “Yo tengo esperanzas de ser mamá”, “No le creo, señora”, “¿Vientre de alquiler”, son algunas reacciones que se pueden leer en la caja de comentarios.

Además, en sus historias de la red social, Lyn compartió la foto donde se ve feliz en compañía de su novio y el texto: “Bebé en camino”, confirmando su embarazo y haciendo la incógnita más grande.

Hasta el momento la famosa vedette no ha dado más detalles de su supuesto embarazo, aunque se especula que probablemente la famosa habría recurrido al uso de un procedimiento de maternidad subrogada. Se espera que en las próximas horas la artista dé más información y aclare a qué se refiere su sorpresivo anuncio.

Por su parte, el cantante de cumbia-pop no ha mencionado nada en sus redes sociales respecto a su presunta próxima paternidad. Y es que ya hace varios meses el intérprete nacido en Torrance, California se involucró en un esfuerzo publicitario al lado de Lyn, por lo que ahora con respecto al presunto embarazo de la famosa, algunos internautas se preguntan si no se tratará de nueva cuenta de un “truco”.

Fue en 2019 cuando el cantante invitó a Lyn para aparecer en su videoclip Borracho, donde se dice que “hicieron click” y comenzaron a salir en plan romántico. Tras anunciar que estaban en una relación, al poco tiempo ambos famosos anunciaron su boda.

Esto llamó la atención del público y la prensa, sin embargo se trató de un truco de publicidad para que el video musical del cantante causara expectativa. Aparentemente el juego continuó por cinco meses hasta que llegó el día del estreno del clip y loa famosos admitieron que todo se trató de escenas del mismo.

El anuncio de su embarazo no ha sido la única polémica protagonizada por la vedette esta semana, pues en días pasados lanzó feroces ataques contra su colega Chiquis Rivera, a quien de nueva cuenta llamó gorda e invitó a ir al gimnasio. La también cantante y estrella del cine de ficheras mexicano, se lanzó contra la voluptuosa figura de la integrante de la polémica dinastía Rivera:

“Sí, está bien que tuvo una mamá muy famosa, pero ¿a poco siempre va estar viviendo de la sombra de la mamá? Es millonaria, está guapa, está joven… Yo ya estaría en el gimnasio las 24 horas”, expresó la bailarina, famosa también por su torneada silueta que conserva a su edad.

Además, Lyn se atrevió a enviarle unos consejos a la intérprete de regional mexicano, esto con el objetivo de verla mejorar su presencia: “Porque no es fea, que se ponga a entrenar, es un consejo… Mi vida ponte a adelgazar, duerme bien, come bien, coge bien y adelgaza”, aseguró. “¿Por qué no se busca un entrenador?”

