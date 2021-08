«Esta lucha es para cambiar la realidad de la ciudad»: Precandidato a la Alcaldía de Maracaibo, Rafael Ramírez

agosto 18, 2021 - 9:29 pm

El precandidato a la Alcaldía de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, realizó un recorrido, este miércoles 18 de agosto, por el sector 19 de Abril, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde constató los graves problemas que padecen los habitantes, entre ellos la falta de asfaltado, ya que la mayoría de la mayoría de los caminos son trillas y no carreteras.

Según el también coordinador municipal de Primero Justicia en Maracaibo, el oeste se Maracaibo es la zona de la ciudad que más atención necesita, razón por la cual, a su juicio de Ramírez, debe ser atendida de manera especial.

En este sentido, prometió a los residentes del referido sector que al llegar a la Alcaldía, creará una oficina de la municipalidad cerca de la gente, para resolver sus problemas. “Frente la Alcaldía tenemos que tener un espacio cerca de la gente, donde encuentren una mano y se les atiendan sus necesidades”, subrayó el aspirante a Alcalde.

Asimismo, indicó que serán prioridad resolver la crisis de agua, por lo que sugirió se deben perforar pozos para garantizar la distribución; reforzar el transporte público mediante un convenio con la empresa privada y el sector público. “Que el transporte público ponga las unidades y la Alcaldía exonere impuestos y trace las rutas”, comentó mientras, al mismo tiempo, agregó que el oeste será prioridad en la solución del problema del transporte.

El dirigente de PJ aseguró que la salud será otro tema donde planea hacer gestión como Alcalde. Además de garantizar el correcto funcionamiento de los ambulatorios adscritos a la municipalidad, promete realizar convenios con los organismos internacionales humanitarios que hacen presencia en estos sectores desfavorecidos para poner en marcha un plan integrado de salud, una red médica que permita atender a más gente.

Afirmó que otra meta será recuperar los espacios por donde transita la gente: vías deterioradas y corredores a través de la puesta en marcha de un plan de asfaltado e iluminación. “Las carreteras que han tenido asfalto en democracia, hoy están en ruinas, y las que no, siempre han estado así (refiriéndose a las calles de arena de 19 de Abril)”, dijo Ramírez a los habitantes del sector.

Agregó: “Debemos construir la esperanza para que esa esperanza nos ayude transformar esta realidad”.

El dirigente de oposición dijo que en el supuesto negado de que la oposición no logre participar en los comicios del 21 de noviembre, él y su partido Primero Justicia, continuarán en las calles realizando jornadas sociales para ayudar a las familias, niños y personas de la tercera edad. “Nosotros no vamos a abandonar el compromiso con la gente. Estemos o no en cargo, vamos a seguir comprometidos con la gente”, expresó.

Durante el recorrido, el Precandidato comprobó el sufrimiento que padecen los maracaiberos por los problemas de la economía, cuestión que ha golpeado severamente el bolsillo de los venezolanos; aunado a eso, los residentes manifestaron al dirigente su descontento por las fallas en los servicios públicos, entre los que mencionaron: electricidad y agua.

