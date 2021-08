España buscará ante Brasil el oro en el fútbol masculino de Tokio 2020

agosto 3, 2021 - 2:52 pm

Un gol de Marco Asensio en el minuto 115 de la prórroga, le dio a España el triunfo 1-0 sobre Japón este martes 3 de agosto, sellando su boleto para la gran final del fútbol masculino de Tokio 2020, que disputarán contra Brasil el sábado en Yokohama.

Con esta victoria, España se ganó la oportunidad de conquistar su segundo oro olímpico en fútbol, tras el que se colgó en Barcelona 1992.

En un partido muy parejo, con apenas chances de gol para españoles y nipones, el encuentro se fue a la prórroga, donde Marco Asensio apareció para inclinar la balanza en favor de España.

«Fue muy duro desde el principio. Ellos sabían lo que tenían que hacer y apostaban por el contragolpe, pero creo que nosotros jugamos un buen partido y merecimos ganar», dijo el defensor Eric García al término del encuentro.

El choque arrancó con España liderando en la posesión, quedándose la pelota pero incapaz de crear peligro sobre el arco de una Japón que tampoco inquietaba a Unai Simón.

El primer disparo al arco del partido llegó en el minuto 39, con Pau Torres combinando con Mikel Merino en tres cuartos de cancha y el jugador de la Real Sociedad tocando de primeras para Rafa Mir, que resolvió ante Kosei Tani con un disparo con la punta de su bota que taponó bien el arquero.

