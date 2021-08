Encontró el cadáver de su mejor amigo en su primera práctica de anatomía

agosto 4, 2021 - 3:24 pm

El diario Los Ándes presenta esta impactante historia: En Nigeriua un estudiante de medicina queda helado de la impresión al encontrar el cadáver de su mejor amigo en la primera clase de anatomía. El chico debía de hacerle la autopsia en la morgue.

Los alumnos debían practicar sobre las partes del cuerpo, pero el joven nunca se imaginó que el difunto que había ingresado ese día a la universidad era de su ser querido.

Un estudiante de medicina de Nigeria entró en estado de shock, luego de ingresar a la morgue de la universidad, para tener una clase de anatomía y percibir que el cadáver que acababa de llegar al centro y que le pidieron que diseccionara era de su mejor amigo.

Según informó la cadena británica BBC, el hecho ocurrió hace 7 años atrás, cuando el entonces estudiante de medicina Enya Egbe, un joven que en ese momento tenía 20 años, practicaba anatomía en la Universidad de Calabar en Nigeria, con otros estudiantes.

Allí había tres cadáveres para diseccionar, ubicados en tres mesas distintas, que habían ingresado hacía unas horas.

Pero en un momento, Egbe comenzó a gritar y salió corriendo, pues había reconocido a Divine, su mejor amigo, como uno de los difuntos. Ambos habían forjado una amistad durante los últimos siete años.

“Nosotros solíamos ir a bailar juntos “, dijo el joven mientras le contaba la historia a la BBC. “Tenía dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”, recordó con dolor. Oyifo Ana, otra estudiante de la clase, siguió a Egbe fuera del aula y lo encontró llorando afuera.

“La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales”, agregó Ana dando su testimonio.

Su familia lo buscaba con vida

Egbe decidió entonces ponerse en contacto con la familia de Divine, que ya habían recorrido diferentes comisarías para tratar de encontrar al joven después de que él y tres amigos fueran arrestados por agentes de seguridad.

