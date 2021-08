Empresario sirio-venezolano Naman Wakil pagó más de $21 millones para obtener una fianza que lo libere de la cárcel

agosto 19, 2021 - 4:14 pm

El empresario sirio-venezolano Naman Wakil, detenido en Estados Unidos por corrupción, transfirió más de 21 millones de dólares de una cuenta suiza para obtener una fianza que lo saque de la cárcel.

La información la dio a conocer el periodista estadounidense Joshua Goodman de AP, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

«¿Es esto un récord? El empresario venezolano Naman Wakil transfiere 21 millones de dólares de una cuenta suiza para obtener una fianza que lo libere de la cárcel. Wakil está acusado de sobornar a funcionarios para obtener lucrativos contratos de alimentos. Los abogados de Miami me dicen que nunca han visto una garantía en efectivo tan grande, expresó el comunicador», posteó en su red social.

La cifra exacta que se depositó es de 21.248.434,25 dólares.

Wakil fue detenido el pasado 3 de agosto en Miami, acusado formalmente ante un tribunal federal de esa ciudad, en EEUU, por ser parte de una red de sobornos y blanqueo de capitales.

Dichas corrupciones no solo le permitieron obtener al menos USD 250.000.000 en contratos de alimentos de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), sino también lograr la firma de varios acuerdos por unos USD 30.000.000, para proporcionar “bienes y servicios” a las empresas mixtas de Pdvsa que están en la Faja del Orinoco, Petropiar y Petromiranda.

El caso de Wakil es el más reciente de detenciones de empresarios con conexiones políticas en Venezuela, acusados en tribunales de Miami por enriquecimiento ilícito, aprovechándose de disfrutar de relaciones personales con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a quienes también estarían investigando por estar vinculados en los negocios.

Is this a record? Venezuelan businessman Naman Wakil wires $21 million from a Swiss account to secure a bond releasing him from jail. Wakil is charged with bribing officials to obtain lucrative food contracts. Miami attorneys tell me they've never seen such a large cash guarantee pic.twitter.com/1XP7kFyUKW

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 19, 2021