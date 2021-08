Emotivas palabras por la despedida del niño Jackson Barreto de La voz Kid

agosto 30, 2021 - 9:39 am

La persona que maneja las redes sociales del niño Jackson Barreto participante destacado en el concurso de TV La Voz Kid ha escrito estas emotivas palabras en su cuenta de IG:

A veces, tres minutos de satisfacción significan horas de trabajo constante, y entendí que en la vida pasan cosas buenas y malas, pero con tiempo, esmero y esperanza lograré todos mis sueños. No pasé a la siguiente etapa de la voz Kids, pero sé que todos los que llegamos allí ,ya somos unos ganadores, pero quiero que sepan que quedo con mi esfuerzo para conseguir mis objetivos y sé que con mi continuo, incansable y persistente ahínco lo lograré. Sé de mi talento y que con el apoyo de ustedes no me dejaré vencer seguiré mi camino al éxito, creo en mí. He aprendido al lado de mi hada madrina Esther Molina ,tener una perspectiva no tan fatalista de las cosas, esto me ayudará a enfrentar mejor las cosas venideras con mi voz.

Cada uno de ustedes conocen mis potencialidades y con la ayuda de mi Dios llegaré a mi meta con mi propio estilo . Gracias por todo su apoyo