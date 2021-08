Elgio Pedreañez: “No tengo miedo y nunca lo he tenido, por eso estoy aquí”

agosto 2, 2021 - 6:22 pm

Las elecciones del 21 de noviembre se acercan. En el municipio Colón del Sur del Lago, se escucha con fuerza un nombre como candidato a la Alcaldía, Elgio Pedreañez, coordinador municipal de Primero Justicia.

El pasado viernes 30 de agosto, la postulación de Elgio Pedreañez, dejó de ser un rumor. Con una caminata que recorrió los sectores Independencia, La Carmela y culminó con una asamblea de ciudadanos, en el sector 20 de mayo de Santa Bárbara de Zulia, Pedreañez postuló su nombre ante la ciudadanía colonesa para optar al cargo de alcalde del municipio Colón.

“Postulo mi nombre para aspirar a la Alcaldía de este municipio porque me he formado para eso, me he preparado para gerenciar a Colón y convertirlo en un ejemplo de progreso y desarrollo. Postulo mi nombre porque no tengo miedo para dar esta lucha, que no es mía, es de todos. No tengo miedo y nunca lo he tenido, por eso estoy aquí”, aseguró Pedreañez.

En relación a una candidatura unitaria dijo: “Estamos trabajando para lograr un consenso porque tenemos claro que divididos no podemos ganar, si tengo que declinar lo haré, haré lo que sea mejor para nuestro municipio, pero sabemos que esta candidatura tiene fuerza y cuenta con el respaldo de los coloneses que quieren un cambio de rumbo en el destino de este municipio”.

Crear una zona industrial para fortalecer el sector empresarial y laboral, crear la primera base de datos de profesionales de Colón, que permita conocer cuántos hay y en qué áreas; y la construcción de importantes arterias viales que permitan la mejor circulación en el Municipio, son algunas de las propuestas que presentó Pedreañez como parte de su plan de gobierno para Colòn.

Indicó que continuará en las calles, recorriendo los sectores, conociendo las necesidades de la gente y ayudándolos como desde hace años lo viene haciendo.

El acto contó con la asistencia de los vecinos de distintos sectores de Santa Bárbara, representantes de distintas líneas de mototaxistas y profesionales de distintas áreas que acudieron a dar su respaldo a Elgio Pedreañez.

Lea también: La segunda dosis de Sputnik V, un fantasma en la vacunación de Venezuela

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día