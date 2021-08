El zuliano Roger «Kid» Gutiérrez retuvo su título superpluma de la AMB (+Video)

agosto 15, 2021 - 10:57 am

El zuliano Roger «Kid» Gutiérrez venció por decisión unánime al nicaragüense René Alvarado y mantuvo el título superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), este sábado 14 de agosto en el Ford Center de Frisco, Texas.

El venezolano dominó las tarjetas 116-112, 116-112 y 115-113 para mantener su récord profesional con 23 victorias (20 de ellas por nocaut) y 3 derrotas.

«Kid» Gutiérrez ganó la corona superpluma de la AMB el enero de este año venciendo al propio Alvarado y la de este sábado fue la primera defensa exitosa del criollo.

Con esta caída, Alvarado dejó su registro en 32 triunfos y 10 caídas.

The 12 Round war between, Roger Gutierrez, and Rene Alvarado ends by decision! 💯 The WBA Super Featherweight Title remains with Roger "The Kid" Gutierrez! 🏅🏅

