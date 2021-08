El venezolano Rafael Ortega pegó tres jonrones con los Cachorros en la MLB (Videos)

agosto 2, 2021 - 11:14 am

El venezolano Rafael Ortega conectó tres jonrones el domingo 01 de agosto en la derrota 6-5 de los Cachorros de Chicago sobre los Nacionales de Washington.

El nativo de El Tigres pudo sacarla tres veces del Nationals Park, para ser el 12do venezolano que lo logra en la MLB.

El Balita pegó sus cuadrangulares en el primero, sexto y octavo capítulo, para guiar la victoria de los Cubs.

Leer más: Miguel Cabrera pegó par de jonrones para llegar a 497 y acecha los 500 (+Videos)

El jardinero venezolano empujó todas las carreras de Chicago. Sus batazos fueron de 391, 353 y 392 pies de distancia.

Rafael Ortega, que tuvo jornada perfecta de 4-4 con cinco empujadas, para dejar su promedio en .319, se convierte en el cuarto peloteros de los Cachorros que da tres jonrones en un mismo juego. Alfonso Soriano (dos veces), Brant Brown y Tuffy Rhodes, lo hicieron anteriormente con el club de los oseznos.

Rafael Ortega's 2nd home run of the game and 3rd in his last six at-bats. pic.twitter.com/OK0UziOiir

— Chicago Cubs (@Cubs) August 1, 2021