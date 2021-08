El venezolano Gleyber Torres fue colocado en la lista de lesionados

agosto 9, 2021 - 5:26 pm

Los Yankees de Nueva York colocaron al venezolano Gleyber Torres en la lista de lesionados de 10 días debido un esguince en el pulgar izquierdo.

El caraqueño se lastimó la mano izquierda en el partido del domingo tras barrerse en la almohadilla, y fue retirado del juego por el mánager Aaron Boone.

El incidente con Torres ocurrió en la cuarta entrada al intentar robar una base. El criollo se había embasado tras dispar un hit contra el zurdo Yusei Kikuchi.

El infielder Andrew Velazquez ingresó al roster de lo Yankees por Gleyber Torres, quien tenía una línea ofensiva .417/.407/.583. en los últimos siete días.

Prior to tonight’s game, the Yankees:

•Placed INF Gleyber Torres on the 10-day IL w/ a left thumb sprain

•Recalled RHP Nick Nelson from Triple-A Scranton/WB

•Signed INF Andrew Velazquez to a Major League contract & selected him to the 26-man roster from Triple-A Scranton/WB

— Yankees PR Dept. (@YankeesPR) August 9, 2021