El venezolano Gabriel Maestre, en medio de polémica, es el nuevo campeón del peso welter de la AMB

agosto 9, 2021 - 3:11 pm

El venezolano Gabriel Maestre se convirtió en el nuevo campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El nativo de Barcelona venció por decisión unánime al estadounidense Mykal Fox el sábado en Armony, Mineápolis.

Maestre, de 34 años, pudo quedarse con el cinturon intereno welter de la AMB pese a haber caído a la lona en uno de los primeros asaltos del combate.

Fox dominó los primeros rounds de la pelea, sin embargo el criollo pudo recuperarse y salir triunfador del desafío con tarjetas 114-113, 115-112 y 117-110. El público presente se quejó y entre fuertes abucheos reclamaron la victoria de Fox, quien sorprendido al escuchar el veredicto de los jueces.

Gabriel Maestre wins by unanimous decision and Mykal Fox's reaction says it all…. 😳 😳

Maestre becomes the new WBA 'Interim' Welterweight Champion #MaestreFox #PBConFOX pic.twitter.com/p77E0eCRSd

— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) August 8, 2021