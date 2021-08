El venezolano Eugenio Suárez pegó su cuadrangular 22 en la temporada (Video)

agosto 6, 2021 - 12:27 pm

El venezolano Eugenio Suárez bateó el jueves 05 de agosto un cuadrangular de tres carreras por los Rojos de Cincinnati, que derrotaron 7-4 a los Piratas de Pittsburgh.

El nativo de Ciudad Piar la sacó por la banda contraria en la segunda entrada con dos compañeros en circulación, para ser el tablazo 22 de la temporada.

Suárez, quien bateaba para .176 antes del duelo y fue octavo en el orden por primera vez desde 2019, siguió con un garrotazo por todo el jardín derecho. El guayanés culminó la jornada de 4-1 con tres remolcadas y una anotada.

Did you know that Joey Votto still bangs? pic.twitter.com/lbBme3KroD — Cincinnati Reds (@Reds) August 6, 2021

Sácala, and we cannot stress this enough, sácalaaaaaaaaa! pic.twitter.com/lixvqrZweH — Cincinnati Reds (@Reds) August 5, 2021

Turnos más tarde, Joey Votto también pegó un estacazo de tres rayitas por los escarlatas, que tuvo rally de hasta seis anotaciones en ese inning.

Jonathan India sacudió también un cuadrangular y el pitcher Sonny Gray (4-6) ayudó a su propia causa con un par de imparables. Así, Cincinnati ganó el primer juego de una serie de cuatro.

Puedes leer: Miguel Cabrera quedó a dos del ‘Club de los 500’ jonrones (+Video)

Los Reds, segundos de la División Central de la Liga Nacional, se acercaron a medio juego del líder Milwaukee, que descansó, y a un encuentro de San Diego, que tiene ventaja de tres en la puja por el segundo boleto de comodín a la Postemporada.

La ventaja de los Brewers sobre Cincinnati es de siete juegos. En el segundo acto, los Reds enviaron a 11 bateadores a la caja de bateo ante Wil Crowe (3-6), pero sólo dos de sus carreras fueron limpias, después de que el segunda base dominicano Wilmer Difo cometió un error.

Did you know that Joey Votto still bangs? pic.twitter.com/lbBme3KroD — Cincinnati Reds (@Reds) August 6, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Las Mayores