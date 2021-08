El venezolano Asdrúbal Cabrera quedó a seis de los 200 jonrones

agosto 3, 2021 - 3:42 pm

El venezolano Asdrúbal Cabrera soltó un jonrón de dos carreras con los Diamondbacks de Arizona, que perdió 11-8 ante los Gigantes de San Francisco.

El nativo de Puerto La Cruz la botó en el quinto episodio ante los envíos de Anthony DeSclafani, para ser el sexto cuadrangular de la campaña 2021.

El batazo de Cabrera viajó 405 pies por el jardín derecho del Chase Field con Ketel Marte en circulación.

Asdrúbal Cabrera llegó a 194 jonrones en su carrera, y está a seis tablazos de ser el octavo venezolano que alcanza los 200 bambinazos en la MLB.

Homers and tacos delivered by @RealJoshReddick and Asdrúbal. 🌮🌮🌮 pic.twitter.com/WKeRzOXkGO

— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) August 3, 2021