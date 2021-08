El tenista Stefanos Tsitsipas no desea vacunarse contra covid-19 hasta que no sea «obligatorio para competir»

agosto 17, 2021 - 1:04 pm

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, actual número tres del mundo, reveló que no se va a vacunar contra el covid-19 hasta que no sea algo «obligatorio» para poder competir en el circuito.

«En algún momento tendré que vacunarme, estoy bastante seguro, pero de momento no ha sido obligatorio para competir así que no lo he hecho, no», dijo Tsitsipás poco después del comienzo del torneo de Cincinnati.

«Nadie me ha dicho nada, nadie ha hecho que sea obligatorio el estar vacunado. Puede que en algún momento tenga que hacerlo, estoy bastante seguro de ello, pero hasta ahora no ha sido obligatorio para competir, así que no lo he hecho, no», indicó.