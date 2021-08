El Real Madrid dispuesto a pagar 220 millones al PSG por Kylian Mbappé

agosto 31, 2021 - 2:51 pm

El Real Madrid estaría dispuesto a pagar 220 millones al PSG por Kylian Mbappé antes del cierre de traspasos, según Sky Sports.

Las negociaciones entre ambos equipos no están cerradas todavía, y podría darse el trapaso. El fichaje récord del fútbol fue protagonizado por Neymar con sus 222 millones de euros.

El PSG no dado repuesta a esta última oferta ofrecida por el Real Madrid por Kylian Mbappé, quien se encuentra concentrado con la selección francesa para las eliminatorias europeas.

