El primer ministro israelí desató la polémica al decir que los mayores están en «peligro mortal»

agosto 16, 2021 - 11:57 am

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, desató una polémica el domingo en las redes sociales, después de advertir que incluso los adultos mayores que estén completamente vacunados contra el covid-19 se encuentran en «peligro mortal» si no reciben una tercera dosis.

«78 de los 79 israelíes que murieron la semana pasada no recibieron las tres dosis de la vacuna requeridas. En otras palabras, la tercera dosis no es un ‘lujo’, realmente salva vidas. La no vacunación por tercera vez deja a las personas mayores en peligro de muerte», escribió Bennett en su cuenta de Twitter.

Lea también: Desalojan un hotel en el centro de Barcelona tras una fuerte explosión

Su mensaje fue recibido con indignación en las redes sociales, suscitando todo tipo de comentarios críticos. Alex Berenson, un exreportero del New York Times, llamó la atención sobre hecho de que Bennett «no dice cuántos de los 79 que murieron habían recibido dos dosis» de la vacuna.

«Es posible que tengas la edad suficiente para recordar los tiempos en que (recibir dos dosis) se consideraba estar completamente vacunado», añadió Berenson con un toque de sarcasmo.

Otras personas argumentaron que Bennett está exagerando el riesgo. «El peligro de muerte también significa una tasa de mortalidad inferior al 2 % si […] no recibes tratamiento temprano», escribió un usuario.

Por su parte, el cofundador del Consejo de Asuntos Públicos Judíos Ortodoxos, Yossi Gestetner, escribió que la declaración de Bennett era o bien «una admisión de que las vacunas» no sirven para nada con el tiempo, o bien «una desinformación contra las dos primeras dosis».

A finales de julio, el Gobierno de Israel decidió comenzar a ofrecer terceras dosis a los ciudadanos mayores de 60 años, pese a que la Organización Mundial de la Salud rechaza esta práctica por parte de las naciones ricas en un momento en que muchos países del mundo aún esperan la llegada de las primeras dosis para empezar a inocular a su población.

Desde el pasado 13 de agosto, puden recibir una tercera dosis en Israel los residentes mayores de 50 años, así como los trabajadores de la salud, los prisioneros y las personas con sistemas inmunológicos deprimidos.

🚨🚨🚨 The Israel PM ⁦⁩ says to those age 50+ “so long as you haven’t gotten vaccinated with the third dose, you are in mortal danger.”

This is either an admission that the vaccines suck over time or it’s “disinformation” against the first 2 shots. https://t.co/HaVqZDMCAJ

— Yossi Gestetner (@YossiGestetner) August 13, 2021