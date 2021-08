El piloto italiano de Moto GP Valentino Rossi será padre por primera vez

agosto 18, 2021 - 4:19 pm

El piloto italiano de Moto GP Valentino Rossi y la joven modelo italiana Francesca Sofía Novello anunciaron que serán padres por primera vez.

La pareja tiene una relación de cuatro años, y dieron a conocer la noticia de una manera muy curiosa por las distintas redes sociales, donde ha recibido diversas felicitaciones.

«Después de una cuidadosa visita, podemos comunicarles que Franci está embarazada! . Esperamos una niña», escribió Rossi en italiano e inglés en plataformas como Twitter e Instagram.

Acompañando al texto hay tres foto en las que aparece vestido con una bata de médico y con un estetoscopio, en un divertido guiño a su apodo, «Il Dottore».

En una de ellas está auscultando el vientre de su compañera y en las otras dos sonriendo y mirando hacia el objetivo abrazado a Francesca.

Rossi, ganador de nueve títulos mundiales en cuatro categorías distintas, siete de ellos en Moto GP, es el piloto con más podios de la historia del Campeonato del Mundo de motociclismo, con 235, así como de victorias (89) y podios (199) en Moto GP.

A sus 42 años, Valentino Rossi podría ser padre muy feliz en el 2021. El «Doctor» anunció el pasado 5 de agosto su retirada del Mundial al término de la actual temporada, tras 26 años compitiendo en el mismo.

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina 🎀

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl 🎀 pic.twitter.com/SkEysK7NUX

— Valentino Rossi (@ValeYellow46) August 18, 2021