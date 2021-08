El Pentágono reporta una explosión afuera del aeropuerto de Kabul (+Fotos y Videos)

agosto 26, 2021 - 10:20 am

Una explosión se registró este jueves a las afueras del aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, en Afganistán, horas después de que se emitiera una alerta por un posible ataque terrorista.

“Podemos confirmar una explosión fuera del aeropuerto de Kabul. Las bajas no están claras en este momento. Proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos”, informó el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby.

Más temprano la Embajada de Estados Unidos en Afganistán había pedido a los ciudadanos estadounidenses “irse inmediatamente” del aeropuerto, luego de que el Gobierno británico alertara que un ataque terrorista “altamente letal” podría ser perpetrado de manera “inminente”.

Tras la explosión, el Ministerio de Defensa de Reino Unido informó que están “trabajando urgentemente para establecer lo que ha sucedido en Kabul y su impacto en el esfuerzo de evacuación en curso”.

“Nuestra principal preocupación sigue siendo la seguridad de nuestro personal, los ciudadanos británicos y los ciudadanos de Afganistán. Estamos en estrecho contacto con Estados Unidos y otros aliados de la OTAN a nivel operativo sobre la respuesta inmediata a este incidente”, añadieron.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021