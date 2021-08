«No tiene dinero» y la defienden

agosto 17, 2021 - 11:25 am

Hace días, un juez mexicano ha dictado prisión preventiva para la presentadora de televisión Laura Bozzo por la venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La comunicadora, nacida en Perú en 1952, supuestamente arrastra una deuda de 13 millones de pesos con el fisco, según han publicado este miércoles varios medios.

El juez, a petición de la Fiscalía General de la República, ha ordenado el ingreso de la conductora en la prisión de Santiaguito, Estado de México, al percibir riesgo de fuga, asegura El Universal. Bozzo, que tiene nacionalidad mexicana, peruana e italiana, no había facilitado a la Justicia una dirección de domicilio permanente. El delito de defraudación fiscal, calificado de grave por la reciente reforma penal, acarrea prisión preventiva oficiosa.

La vida de Laura Bozzo está plagada de escándalos. Su carrera en televisión arrancó en Perú en la década de los noventa, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, con un programa de entrevistas. Más tarde, Telemundo compró los derechos de su exitoso programa Laura en América para la retransmisión en el continente. En 2002, cuando todavía vivía en Perú, fue arrestada en el aeropuerto de Lima por sus vínculos con el polémico expresidente Fujimori y su mano derecha, Vladimiro Montesinos.

Radicada en México desde hace más de una década, Bozzo ha protagonizado programas del corazón en TV Azteca y Televisa, donde cada capítulo de su talk show atraía a 24 millones de televidentes. En septiembre de 2013, como documentó la revista Proceso, la presentadora utilizó un helicóptero del Gobierno del Estado de México para visitar las zonas afectadas por el huracán Manuel y grabar su programa de televisión mientras parecía colaborar en las labores de rescate. En 2015 fue despedida de Televisa después de que el Gobierno mexicano abriera una investigación por una supuesta violación de los derechos de los menores.

Bozzo ya tenía antecedentes con el SAT

Este no es el primer conflicto que Bozzo tiene con el SAT luego de que en el 2018 fue acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos al no haber pagado el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Empresarial Tasa Única (IETU) en el 2012.

En aquel entonces Bozzo aseguró ser “muy bruta para los impuestos” y que se trataba de un problema derivado del mal manejo de algunos de sus contadores.

«No tiene dinero» y la defienden

Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera Mano, reaccionó a la noticia de que Laura Bozzo fue vinculada a proceso por el delito de evasión fiscal por un juez federal y que podría pasar tiempo en prisión preventiva en el reclusorio de Santiaguito.

Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de Laura Bozzo, pues aunque debe dar la cara ante las autoridades, el presentador de televisión aseguró que la famosa tampoco es peligrosa.

El presentador de espectáculos informó que él sigue siendo su amigo de la peruana y la defendió de aquellas personas que se burlan del proceso legal. Fue a través de su canal de YouTube en donde Gustavo Adolfo Infante dio algunos detalles del proceso legal que tendrá que enfrentar Laura Bozzo por evasión fiscal.

Primero en un video –en el programa que tiene en su canal– Gustavo Adolfo Infante externó que él al igual que Laura Bozzo no se entregaría, pues es mejor llevar el proceso fuera de prisión.

“Tú ¿te hubieras presentado? Yo no, para eso hay amparos para que la gene no caiga en la cárcel”, comentó Gustavo Adolfo Infante a su compañera conductora. Contrario a lo que se creería, Gustavo Adolfo Infante informó que Laura Bozzo no estaba pasando un buen momento económico, pues incluso en un tiempo vivió con Magda Rodríguez –fallecida productora del programa Hoy.

“Yo sé que Laura no tiene dinero, entiendo que tan no tiene liquidez económica que se fue a vivir con Magda Rodríguez , vivía con Magda Rodríguez cuando murió Magda Rodríguez ahí vivía”, indicó el titular de De Primera Mano.

