agosto 10, 2021 - 11:45 am

Las citas son importantes cuando se quiere buscar una relación amorosa. Sin embargo, pueden resultar muy difíciles para ciertas personas. Desde el enfrentamiento cara a cara, invitar a salir a la otra persona e incluso el miedo al rechazo inicial. Esto afecta tanto a hombres como mujeres, que sucumben ante el nerviosismo y dejan pasar la oportunidad.

También sucede que una vez concretada la cita, las personas no son compatibles, ya sea por gustos, pensamientos u otra razón, y esto termina en una incomodidad. Por ejemplo, que no haya temas de charla y silencios prolongados. Además, la falta de tiempo es otro impedimento. Aquellos que trabajan durante largas horas, o estudian una carrera, no cuentan con el tiempo necesario para tener una cita.

Para fortuna de todos, hoy existe la tecnología. Gracias a sitios especiales o aplicaciones para móviles, se pueden concretar citas online. Los usuarios ingresan sabiendo lo que buscan, desde una relación casual, una pareja estable o hasta el casamiento. Solo hay que descargar la app, o ingresar al sitio web para iniciar la búsqueda.

Diferentes tipos de sitios y aplicaciones de citas online

Millones de personas utilizan las aplicaciones o páginas web de citas alrededor del mundo. Se ha vuelto un método muy común y práctico. Una de sus ventajas es la posibilidad de buscar y filtrar los gustos y preferencias de cada uno. Por ejemplo, algunas personas se sienten atraídas por un género en especia, por un grupo de edad, o un tipo de relación en especial.

En lugar de intentar ligar por Instagram o las redes sociales, es más práctico utilizar estas aplicaciones.

Para cada género

Uno de los formatos más comunes es por el género, ya sea para hombres o mujeres.

El mundo de las citas online puede resultar muy complicado para las mujeres. Estos sitios se encargar de ofrecer la mejor experiencia posible, evitando los comentarios desagradables, las ofensas hacia su cuerpo y también el acoso. Por ejemplo, algunos sitios dan la opción a las mujeres de seleccionar perfiles de hombres que les atraigan, para ellas hacer el primer movimiento.

De igual manera, existen sitios de citas para hombres. A partir de sus gustos y preferencias, podrán conocer mujeres evitando los nervios de tener que invitarlas a salir, ya sea a lugares caros, y obviando una buena primera impresión respecto al dinero.

Por edades

El mundo de las citas online no está reservado para cierto grupo etario. En realidad, gracias a la tecnología, todos lo consumen, desde jóvenes hasta adultos. Para evitar situaciones incómodas, las aplicaciones permiten filtrar por edades.

Los adultos jóvenes comienzan a vivir experiencias amorosas, y muchas veces buscan divertirse con personas de su misma edad. Gracias a los filtros, evitan encontrarse con gente de 20 o 30 años mayores. En esta etapa, las relaciones casuales son más comunes, sin la búsqueda de compromisos.

Por su parte, las personas de 50 años en adelante también utilizan sitios o aplicaciones de citas. En general, no buscan encuentros con jóvenes, sino encontrar nuevamente el amor con alguien que haya vivido experiencias similares. Muchos mayores que han quedado viudos, deciden utilizar la tecnología, que es cada vez más fácil de usar.

Los adolescentes no se quedan afuera del mundo de las citas onine. Debido a su corta edad, deben tomar mayores recaudos en cuanto a la seguridad, para no ser engañados por personas mayores. Existen sitios especializados para ellos, y así asegurarse la interacción con otros jóvenes, sin sufrir situaciones problemáticas.

El propósito

No todas las personas que utilizan aplicaciones o sitios de citas online buscan el mismo propósito. Desde encuentros casuales para divertirse y pasarla bien, la búsqueda de una pareja estable y una relación seria, hasta el casamiento con el amor de su vida. La ventaja de las citas online es que cada uno puede establecer con claridad que es lo que busca, así ninguna de las dos partes pierde su tiempo de manera innecesaria.

Una de las opciones principales son los encuentros casuales. Sobretodo en los jóvenes, que se deciden a utilizar la tecnología para encontrar a alguien que desea pasar un momento divertido y placentero, sin compromisos ni sentimientos de por medio.

También están aquellos usuarios que, frustrados por las citas tradicionales, buscan encontrar una pareja seria a través de las aplicaciones. Con su propósito claro, pueden buscar un compañero para la vida cotidiana, una relación seria con vistas al futuro, con otras personas que tienen el mismo objetivo.

Por último, aunque los casos sean menores, también hay personas que buscan al amor de su vida con la idea de casamiento. Debido a la importancia de este compromiso, quieren evitar la pérdida de tiempo, con hombres o mujeres que no están buscando lo mismo. Gracias a los filtros, pueden dejarlo bien el claro desde el comienzo, y así relacionarse únicamente con otros usuarios con las mismas ideas.