El llanto de Ricardo Montaner al escuchar cantar a una participante en La Voz (+Video)

La Voz Argentina está llegando a sus instancias finales, donde solo los participantes más talentosos quedan en carrera. Y este domingo, fue el turno de los cuartos de final del equipo de Ricardo Montaner, en el que cinco concursantes competían por pasar a la próxima ronda. Una de ellas era Steffania Úttaro, una joven venezolana que sorprendió al cantante con su interpretación de “Será”, uno de sus clásicos temas.

Una vez finalizado el ensayo, el papá de Mau y Ricky no pudo contener las lágrimas. “Gracias, me hiciste llorar, mucho. Me hiciste llorar”, le expresó. Luego, llegó la hora de la verdad y Steffania tuvo que cantarlo en el escenario del reality, frente a todos los coachs. “Le dije que era un súper reto y más allá de eso, un honor porque es su tema, frente a él, frente a sus hijos, frente a todos los artistas”, expresó la participante justo después de su interpretación.

“Tremenda, si no lo tuviera a Montaner acá, diría: ´La cantaste mejor que la versión original´”, le dijo Lali Espósito entre risas, al tiempo que Ricardo asentía. Y luego agregó: “Como decimos cuando algo nos gusta mucho, yo esta versión me la bajo, iría en el auto escuchando tu versión. Fue hermoso”. Por su parte, Mau acotó: “Yo amo esa canción, es de mis preferidas y hasta hace poco, venía diciendo que no había y que no me atrevía a cantar una canción de Montaner de tanto respeto que le tengo a mi padre. Pero hace poco canté esa canción en un show y fue un momento para mí extra especial. Y ver tu versión también me conmovió mucho y no sólo me recordó ese momento, sino también pensé: ´¡Wow, qué manera de hacerlo tan tuyo y tan no parecido a mi padre!´”.

Soledad Pastorutti también coincidió con sus colegas: “Impecable, vos venís subiendo, subiendo y es buenísimo eso, porque hoy sos del público ya la gente tiene que votar. Es una canción dificilísima. Cuando me preguntaban con qué canción de Montaner audicionaría, yo había dicho ésta. Porque creo que es una canción en la que uno puede lucirse, si la hacés bien por supuesto. Creo que podríamos quedar bien con los dos, Lali, y decir que la de ella fue la mejor versión femenina, pero la de Montaner la mejor masculina”.

Por último, Ricardo también le dedicó conmovedoras palabras. “Yo le conté a Mau y a Ricky después de que terminó el ensayo lo que había vivido con Steffania. Fue un momento muy fuerte, cuando ella me cantó la canción, nada más estaba la cámara, los músicos, ella y yo. Y ella cantó exclusivamente para mí. Hoy cantó para todo el país. Y ese momento fue primero, único, segundo, que no pude evitar llorar y ahora estoy hablando y me estoy emocionando”, comentó.

Y enseguida explicó: “No pude evitar porque había muchas emociones juntas, aparte de la voz que ella tiene y de lo majestuoso que lo canta. Ella me trajo muchas cosas a mi cabeza del país que me dio de comer desde que yo era chiquito, del país donde nacieron todos mis hijos…Y me trajo tantas cosas a mi memoria que no pude evitar tener escalofríos desde que empezó hasta que terminó. Yo te quiero dar las gracias”.

De todas formas, en esta instancia la decisión estaba en manos del público, por lo que había que esperar el sobre que contenía el veredicto y que Stefi Roitman llevaría a las manos de Marley. Finalmente, la gente decidió que fuera Steffania quien pase a las semifinales en primer lugar, y luego Ezequiel Pedraza, Ignacio Sagalá y los hermanos Axel y Denis Ortiz. De esta forma, la eliminada de la noche fue Jacinta Sandoval.

