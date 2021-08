El Gran Premio de Malasia de MotoGP no se celebrará en 2021

agosto 21, 2021 - 4:46 pm

El Gran Premio de Malasia, valedero para el Mundial de MotoGP y previsto del 22 al 24 de octubre, fue cancelado a causa de la pandemia de coronavirus, y será sustituido en las mismas fechas por una carrera disputada en el circuito de Misano (Italia), anunciaron los organizadores del Mundial.

«La pandemia de covid-19 y las restricciones de entrada implantadas en Malasia obligan a la cancelación del evento», indicaron en un comunicado la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Dorna, promotor de MotoGP.

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Asociación de Equipos (IRTA) y la empresa organizadora Dorna Sports se han visto obligadas a cancelar el Gran Premio de Malasia. La actual pandemia y las consiguientes restricciones de entrada en Malasia han obligado a la citada cancelación y su sustitución por un gran premio en las mismas fechas en el circuito Marco Simoncelli de Misano.

El pasado mes de julio también se anunció la cancelación del GP de Tailandia que debía celebrarse del 15 al 17 de octubre. “A pesar de los esfuerzos de todas las partes implicadas, la actual pandemia de COVID-19 y las consiguientes restricciones han hecho que no haya sido posible confirmar la viabilidad del evento en este momento, y, por lo tanto, no figurará en el calendario de 2021”, explicaron los organizadores. Antes se había suspendido además el GP de Australia, por los mismos motivos, dejando un hueco en el calendario que se cubrió adelantando al 24 de octubre el GP de Malasia que ha sido cancelado este jueves.

🇸🇲 A Misano double!

🇲🇾 Sepang cancelled

Take a look at the updated calendar for the rest of the #MotoGP season! 👇https://t.co/jU1mOdNyfN

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 19, 2021