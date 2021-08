El Gran Premio de Japón de F1 cancelado por segundo año consecutivo

agosto 18, 2021 - 9:03 am

El Gran Premio de Japón de la Fórmula Uno, que iba a celebrarse en Suzuka (centro) el 10 de octubre, fue anulado por segundo año consecutivo debido a la situación sanitaria en el país, anunciaron el miércoles los organizadores.

Tras conversaciones «con las autoridades de Japón, la decisión del gobierno japonés fue anular la carrera debido a las dificultades vinculadas a la pandemia», escribió en un comunicado la firma estadounidense Formula One, que organiza el campeonato.

Formula One prepara ahora un «calendario revisado» de la temporada y «anunciará los detalles finales en las próximas semanas», agregó el comunicado.

«Formula One ha demostrado este año, y en 2020, que podemos adaptarnos y encontrar soluciones» adaptadas a las circunstancias», recordó.

La pandemia, que obligó a anular o retrasar la mayoría de acontecimientos deportivos internacionales en 2020, ya provocó la suspensión de los GP de Fórmula 1 inicialmente previstos en Australia, Canadá, China y Singapur.

El Gran Premio de Japón de MotoGP, que también iba a tener lugar en octubre, había sido anulado a finales de junio por los mismos motivos.

"Formula 1 is now working on the details of the revised calendar and will announce the final details in the coming weeks" #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 https://t.co/lP6nbrYcAb

— Formula 1 (@F1) August 18, 2021