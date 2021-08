El extraño asesinato del joven vendedor de agua en Sierra Maestra: Sus familiares exigen justicia

agosto 5, 2021 - 10:04 am

Robert Antonio Arámbulo Millán, de 22 años, fue hallado sin vida con un disparo en la cabeza en la calle Unión de Sierra Maestra, en San Francisco, el pasado tres de marzo.

Había salido un día antes de su casa en la avenida 55 con calle 98C del barrio Andrés Eloy Blanco, en Maracaibo.

A juicio de quienes lo conocían, era un muchacho sano que se dedicaba a vender agua mineral en su residencia. Su familia, a cinco meses de su muerte, no se explica porque le quitaron la vida.

En tal sentido se comunicaron con Noticia al Día, para exigirles a los investigadores del CICPC, que de una vez por todas esclarezcan el homicidio y detengan a los responsables.

“Robert era una persona sana, tranquila, no se metía con nadie. No entendemos porque lo mataron. Ya han trascurrido cinco meses de su asesinato y no han dado con los asesinos”, dijo uno de sus parientes.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día