El covid-19 también se mete con la regla

agosto 9, 2021 - 3:53 pm

Ese visitante indeseado llamado covid-19 ha trastocado la vida y el bienestar de los seres humanos de muchas maneras. En lo que respecta a la salud femenina, también tiene sus implicaciones. Así lo indican los testimonios documentados sobre los efectos de la temible enfermedad en la menstruación o regla, aunque faltan pruebas concluyentes.

El Chicago Tribune reseña el caso de Hannah Kahn, quien se infectó de COVID-19 a mediados de noviembre de 2020 y esperaba tener su ciclo menstrual poco después.

Entre la angustia de tener el coronavirus le restó importancia al asunto. “Solo me preocupaba tener COVID-19 y me angustiaba”, dijo. Además, como alguien que llevaba cinco años tomando anticonceptivos, Kahn no ignoraba la posibilidad de que la menstruación presentara algún retraso.

Sin embargo, pasaron varios meses, hasta que en marzo llegó pero con cierta irregularidad. Así como otros síntomas que permanecieron con ella tras superar la enfermedad como la alteración del sentido del gusto y del olfato.

Al notificar al médico sus períodos poco normales y su probable relación con el covid, no obtuvo una respuesta que le resultara satisfactoria, por lo que se dedicó a investigar por su cuenta, encontrando que otras personas estaban viviendo lo mismo.

“Descubrió que, cuando se está enferma, el aumento de los niveles de cortisol (una hormona del estrés) puede afectar a la menstruación, al igual que la dieta, el ejercicio y los cambios en las rutinas diarias, que muchas personas experimentaron durante la pandemia”, señala el medio.

¿Cómo puede afectar el covid los ciclos menstruales?

La investigación sobre el impacto del coronavirus o de las vacunas en los ciclos menstruales aún no es extensa. Aunque hay pruebas anecdóticas de que el COVID-19 afecta a los periodos menstruales, “los datos específicos sobre la frecuencia de este fenómeno son escasos”, según Medical News Today.

Actualmente no hay pruebas de que el SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19, afecte directamente a los periodos menstruales, pero las respuestas al virus sí pueden hacerlo. Lo que Kahn encontró en internet sobre el aumento de los niveles de estrés que afectan a los periodos coincide con los expertos.

“Si tienes fiebre alta, eso es un estrés importante, y puede haber una buena posibilidad de que no ovules, y eso va a llevar a la irregularidad menstrual”, explicó el doctor Thomas Price, especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad de Duke University. Otros efectos fisiológicos del covid-19, como la imposibilidad de comer y la fatiga, también pueden provocar altos niveles de estrés.

Reportan efectos secundarios tras la vacuna contra el coronavirus

El País, de España, recoge que 77% de las complicaciones registradas tras la vacunación anticovid las padecen pacientes del sexo femenino.

Una mujer identificada como Virginia de las Heras, de 27 años, quien recibió la vacuna contra la covid de AstraZeneca, sufre “las reglas más abundantes y dolorosas” de su vida. Entre tanto, a Andrea Beltrán, de 29, le han crecido los pechos: “Sobre todo el izquierdo, no me caben en ningún sujetador de los que uso habitualmente”. Un testimonio similar aporta Patricia Real, quien además experimenta dolor.

Por su parte, Sol Linares, de 52, no ha vuelto a tener la menstruación desde que le pincharon la segunda dosis de Pfizer el 21 de junio. En los últimos 20 años su regla no falló nunca, venía cada 26 días.

Como ellas, más de dos docenas de mujeres han contado a El País cómo tras las inyecciones han cambiado sus ciclos, sus mamas, su flujo o sus síndromes premenstruales.

No existen estudios sólidos que determinen que las vacunas sean causantes de estos trastornos, de los que se han comunicado miles en el mundo, y cuya causa está por determinar. Lo que está claro es que el sexo femenino notifica muchas más dolencias, según recoge el último informe de Farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que recopila datos hasta el 20 de julio.

Ni estos son todos los efectos —solo los reportados—, ni le ocurren a todas las mujeres ni tienen por qué deberse a las vacunas. Son una relación de dolencias y alteraciones que cursan tras las inoculaciones, comunicadas por quienes las sufrieron (25%) o sus médicos (75%). La gran mayoría fueron leves – entre los más comunes, dolores de brazo y cabeza o fiebre – y solo se registran 759 trastornos menstruales de un total de 20.162.833 dosis administradas a mujeres entre 18 y 64 años.

Para estudiar las relaciones de los efectos, leves o graves, con las vacunas y el sexo, dice Carmen Valls, endocrinóloga y experta en Medicina con perspectiva de género, “es importante incorporar a las mujeres en los estudios y los ensayos clínicos con sus diferencias: embarazo, menstruación y menopausia”.

Aunque los expertos no se extrañan de que la vacuna pueda alterar el ciclo menstrual, ya que otras como la del papiloma humano o la de la gripe también han registrado comunicaciones de este fenómeno, la falta de información es patente. “Algo tan circunstancial como el verano, que es cuando la mayoría de las mujeres que tienen la regla están siendo inmunizadas con la pauta completa, puede alterarla”, apunta Valls, que dirige el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS).

Mientras, los expertos barajan varias hipótesis. Puede tratarse de una interacción con el sistema inmunitario que afecte a la regla. O puede ser también un factor de estrés más que contribuye a alterarla. Lo que está “claro”, dice Carme Valls, “es que falta investigación y falta perspectiva de género en la ciencia”.

Lea también: OMS: Las cifras de casos de covid-19 se han estabilizado en el mundo

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Chicago Tribune / El País (España)