El boxeador venezolano Eldric Sella recibió refugio en Uruguay tras competir en Tokio 2020

agosto 10, 2021 - 4:38 pm

El boxeador venezolano Eldric Sella, quien participó en Tokio 2020 con el Equipo de Refugiados, entró a Uruguay en condición de refugiado, informó el deportista por sus propias redes sociales.

“Hoy tengo la bendición de empezar de nuevo en este país que sin pensarlo dos veces me abrió las puertas y me entregó la llaves para que haga de este mi nuevo hogar”, resaltó luego de haber participado en el Equipo Olímpico de Refugiados en Tokio 2020.

Eldric Sella residía en Trinidad en Tobago desde 2018 con estatus de refugiado, compitió en Japón y no podía regresar a la isla caribeña por tener su pasaporte vencido, según explicó su padre, Edward Sella.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) le tramitó una visa que le permitió hacer el tránsito por Estados Unidos hacia Japón, a pesar de no tener el documento de identidad en regla.

El comisionado de la secretaría general de la OEA para la crisis de los migrantes venezolanos, David Smolansky, a través de su cuenta en la red social Twitter agradeció a Uruguay y celebró que en esta nueva nación pueda continuar con su disciplina deportiva.

Por su parte, el 27 de julio el canciller Jorge Arreaza, cuestionó que Sella tenga carácter de refugiado, observando que en Venezuela “nadie lo persigue2 y que puede volver al país cuando lo desee. También secundó a Trinidad y Tobago por no respetar su condición de refugiado ya que “no aplica”. Culminóp afirmando que Acnur lo utilizó contra Venezuela.

“Esto ocurre cuando Acnur actúa por intereses políticos, sin rigor. Eldric Sella no es refugiado, nadie lo persigue. Puede volver a casa cuando quiera. Migró a Trinidad y no le podía ser otorgado un status para el que no aplica. ACNUR lo utilizó ideológicamente contra Venezuela”, sostuvo en la red social Twitter.