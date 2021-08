Declarado el 24 de septiembre, el Día de Miguel Cabrera en Detroit

agosto 23, 2021 - 4:07 pm

Tigres de Detroit honrará a Miguel Cabrera el próximo 24 de septiembre tras alcanzar la marca de 500 jonrones en las Grandes Ligas.

“Miggy Celebration Day” se celebrará ese día en Detroit, EE.UU. en un partido contra Reales de Kansas City en el Comerica Park, informó el conjunto bengalí en sus redes sociales.

«El Día para Celebrar a Miguel» podría ser otra fecha histórica para el maracayero, que solo necesita 45 hits para ingresar al club 3.000.

It's all about No. 24.

Be there when we celebrate Miggy!

— Detroit Tigers (@tigers) August 23, 2021