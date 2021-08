Egresado de la UDO muestra el abandono en las instalaciones universitarias (Fotos+Video)

agosto 9, 2021 - 3:17 pm

Jesús Arenas, estudiante egresado de la Universidad de Oriente, una de las más importantes y prestigiosas del país; mostró a través de las redes sociales el lamentable estado de abandono y deterioro en el que se encuentra las instalaciones de su alma máter.

“Que triste es pintar una sonrisa en pocas de sus áreas que todavía se mantienen levantadas, y no ver lo que hay detrás de esto, UNA UNIVERSIDAD EN ESCOMBROS. Pasear por aquellos sitios donde me pude encontrar con muchas amistades y profesores, y compartir gran parte de mi vida que ahora se encuentra en oscuridad y muchas cosas no existen es lamentable” expresó.

Arenas subió una serie de fotografías y videos del departamento de la carrera Ingeniería en petróleo. “Lo que ayer era un espacio para el aprendizaje ya hoy es un espacio para murciélagos. Los laboratorios no existen ni en este ni en otros departamentos. Las oficinas no hay. Los salones destruidos y tan solo pupitres dónde el saber algún día se sentó ya hoy el polvo los cubre” manifestó.

De la misma manera, aseguró que esta situación se viene presentando desde hace mucho tiempo, y denunció que la delincuencia y la falta de seguridad en el recinto universitario, son las principales causas.

“Esta es la universidad en la cual pase 13 años de mi vida. Cuando llegué muchos chamos llenos de sueños y metas por cumplir cruzaban sus pasillos, ya hoy solo es soledad, y no tanto por la pandemia sino que antes de ella ya se podía venir viendo cómo quedaba sola por la inseguridad” lamentó.

Juan Molina

Noticia al Día