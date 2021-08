EE.UU. realizó un ataque aéreo contra una “amenaza creíble” en Kabul

agosto 29, 2021 - 10:51 am

Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar en Kabul contra una amenaza “creíble”, confirmaron a The New York Times dos funcionarios estadounidenses. La agencia AFP, detalló que EEUU ejecutó un ataque aéreo contra un vehículo vinculado a ISIS.

El operativo llega después de que en ataque con drones, en la provincia de Nangarhar el viernes pasado, cerca de la frontera con Pakistán, las fuerzas norteamericana abatieran a dos importantes yihadistas del Estado Islámico, la filial en Afganistán que reivindicó el brutal atentado del jueves pasado en el aeropuerto que asesinó a más de 150 personas, entre ellas 13 soldados norteamericanos.

La operación reseñada por The New York Times este domingo se conoció luego de que un cohete impactara contra un edificio residencial cerca del aeropuerto, y el diario norteamericano explica que no está claro si la vivienda alcanzada era el objetivo del ataque estadounidense.

El vocero talibán Zabihullah Mujahid dijo en un mensaje a la prensa que la operación estadounidense tuvo como objetivo un terrorista suicida que estaba a bordo de un vehículo cargado de explosivos con el que planeaba un atentado en la zona del aeropuerto.

Ayer, el mandatario norteamericano había advertido que un nuevo ataque contra el aeropuerto de Kabul era “muy probable”. “La situación en el lugar sigue siendo extremadamente peligrosa y la amenaza de un ataque terrorista en el aeropuerto sigue siendo alta”, escribió Biden en un comunicado. “Nuestros comandantes me informaron que era muy probable que se produjera un ataque en las próximas 24 a 36 horas”.

Pocas horas después, la embajada estadounidense en Kabul urgía a sus ciudadanos a alejarse del aeródromo “debido a una amenaza específica y creíble”.

Solo buses autorizados

A dos días del 31 de agosto, fecha límite para la retirada de Estados Unidos tras 20 años de guerra, las evacuaciones de aquellos afganos temerosos del nuevo régimen talibán empiezan a llegar a su fin en el aeropuerto Hamid Karzai.

Fuertemente armados, combatientes islamistas circulaban en los terrenos y edificios anexos al aeropuerto bajo la atenta mirada de marines estadounidenses ubicados en el techo de la terminal, según periodistas de la AFP.

Los talibanes cortaron las carreteras hacia el aeropuerto y solamente permiten el paso a buses autorizados. Periodistas de AFP vieron una decena de autobuses descargar sus pasajeros en la puerta principal del aeropuerto.

A raíz del atentado, talibanes y estadounidenses estrecharon su colaboración. “Tenemos listas de los estadounidenses (…), si su nombre está en la lista, puede atravesar”, dijo a la AFP un responsable talibán.

En el aeródromo, último enclave controlado por las fuerzas extranjeras en Afganistán, ya no hay rastro de las caóticas imágenes de miles de personas desesperadas tratando de salir del país.

