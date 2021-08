Eduardo Vale: “Necesitamos rescatar a Maracaibo del colapso”

agosto 23, 2021 - 10:14 am

Este sábado, activistas junto al coordinador municipal de Voluntad Popular, Eduardo Vale, recorrieron el Mercado Las Pulgas en la capital zuliana para conversar con los comerciantes y transeúntes sobre la necesidad de recuperar a Maracaibo.

“Maracaibo está sucia, hoy está devastada. Las calles están destruidas, los servicios públicos no funcionan. En las comunidades no hay gas doméstico, la basura nunca la recogen, el agua llega sucia. La realidad que nos encontramos en cada comunidad que recorremos es que Maracaibo no está bien, han pasado cuatro años de una gestión que ha arreglado algunas plazas, que ha colocado algunos bombillos y solo ha pintado algunas esquinas de la ciudad”, afirmó.

Para Vale en Voluntad Popular están conscientes de que Maracaibo necesita ser rescatada del caos al que, a su juicio, ha sido sometida durante los últimos cuatro años.

“Me da tristeza que la ciudad esté así, necesitamos rescatar a Maracaibo del colapso. En la gestión del señor Casanova no hay un solo barrio consolidado, prometió que iban a llegar camiones compactadores y la realidad es que hoy solo están operativos 12 camiones de basura, de 150 que necesita la ciudad para tener un servicio de recolección óptimo.

En su recorrido por el Mercado Las Pulgas, el dirigente de Voluntad Popular también hizo referencia a la crisis económica que atraviesa el país. “Nicolás Maduro generó una crisis en el país y hoy vemos cómo los comerciantes tratan de subsistir en un país en el que la hiperinflación devora el bolsillo de los ciudadanos, comerciantes y empresarios”, opinó.

Vale lamentó que Maracaibo sea la ciudad del país con los impuestos más altos. “Con la ordenanza de actividades económicas y comerciales que aprobó esta gestión, los comerciantes deben pagar montos exorbitantes de impuestos, entonces ¿cómo prosperan y cómo alguien se atreve a emprender algún negocio? Los comerciantes quieren pagar sus impuestos, pero ajustados a la realidad económica que vivimos, es injusto que aunque no vendan un bolígrafo en el mes igual tengan que pagar un monto en petros por concepto de impuestos”, explicó.

