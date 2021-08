Edgar Ramírez incendió Twitter por unos supuestos «nudes»

agosto 10, 2021 - 4:18 pm

Este martes 10 de agosto el actor de cine Edgar Ramírez fue “trending topic” por varias horas luego de que una usuaria supuestamente compartiera unos nudes del venezolano.

Tras la presunta filtración, múltiples internautas exigieron emocionados que las “fotografías íntimas” del famoso fueran reveladas, ya que al parecer después de unas hora desaparecieron de la red social.

“Exijo mis nudes de Edgar Ramírez y no los consigo”; Mi inicio está full de que según se filtraron unos nudes de Édgar Ramírez”; “Que aparezcan los nudes de Edgar Ramírez maldita sea!!!” o “Como así que me perdí los nudes de Edgar Ramirez?”, expresaron algunos tuiteros desesperados por querer ver las presunta fotos del intérprete desnudo.

Por su parte, otras personas en Twiiter cuestionaron a las mujeres que pedían a gritos ver el “contenido sexual” del criollo, ya que lo consideraron como un acto hipócrita.

“Todas las jevas pidiendo los nudes de Edgar Ramírez pero son las primeras que salen a quejarse cuando alguien filtra los nudes de sus amigas. En fin, la telepatía” o “Con lo del pack/nudes de Edgar Ramírez, las chamas y mujeres moralistas, tienen que cerrar la boca, comentarios como viejo verde, no me envíen fotos al dm, señor tiene una foto con su familia, no te da pena… La doble moral es una vaina arrecha”, escribieron dos usuarios.

Ahora bien, lo cierto es que las imágenes en las que supuestamente aparece el pene del actor no se muestran en la mencionada red social, por lo que se presume que se trate de una mentira.

Ramírez en su cuenta Twitter tiene videos de la película que está rodando.

