Edgar Ramírez cuenta sobre el fallecimiento de su abuela y pide no difundir información falsa sobre el covid

El actor venezolano Edgar Ramírez dio un fuerte mensaje a las personas que se hacen eco de informaciones falsas respecto a la pandemia del coronavirus.

Tras anunciar que hace poco perdió a su abuela y que tienes otras dos familiares hospitalizadas por covid, el artista manifestó su preocupación por el manejo irresponsable de las plataformas sociales para difundir mensajes que carecen de veracidad.

«Muchos venezolanos dentro y, sobre todo, fuera del país se han hecho eco de desinformación con relación a las vacunas… en tratar de una manera casi infantil y malcriada hacer un cuestionamiento de la ciencia cuando nuestros abuelos y nuestros padres acabaron con la viruela y con el polio», dijo.

«Mi abuela Bertha murió de Covid hace un mes hoy. Mi tío Guillermo está apenas estable después de pasar un mes hospitalizado por Covid. Y mientras escribo esto, solo espero que un milagro salve la vida de mi tía Lucy. Ella se está muriendo de COVID. Mi tía Nidia pasó un par de días en el hospital por culpa de Covid, pero ahora está bien», relató Ramírez en su cuenta en Instagram, donde compartió un Live con el inmunólogo estadounidense Anthony Fauci.

«¿La diferencia entre ellos? mi tía Nidia tuvo la suerte de vacunarse. Ni mi abuela, mi tía Lucy ni mi tío Guillermo tenían acceso a las vacunas. En el pequeño pueblo venezolano donde viven, no hay suficientes vacunas. Esta es una realidad para millones de personas en todo el mundo. Fuera de los Estados Unidos y algunos países ricos, la gente muere de Covid porque no puede recibir una vacuna», prosiguió.

«Mientras mi familia y millones de personas pasan por la pesadilla de perder a sus seres queridos porque no hay suficientes vacunas, mi esperanza es que cualquiera que pueda vacunarse lo haga hoy. No lo hagas por ti mismo. Hágalo para proteger a los que son vulnerables, a los que tienen deficiencias inmunitarias y a todos los demás que pueden enfermarse gravemente si se infectan. En lo que todo el mundo está de acuerdo es en que quienes no están vacunados pueden portar más virus letales y pueden transmitirlo más rápido y a más personas que quienes recibieron una vacuna. Recibir una vacuna es un acto de bondad.»

Resaltó que el efecto y el impacto de las vacunas está claro dentro de la sociedad: “hemos visto cómo países han salido de la miseria por las vacunas”.

“El covid no se ha acabado, está pasando a una etapa distinta, sigue matando gente alrededor del mundo, sigue destruyendo economías, sigue enlutando familias, inclusive la mía”, dijo el actor.

Ramírez ha tenido que batallar con el fallecimiento de su abuela mientras alcanza un nuevo éxito su participación en la película de Disney, «Jungle Cruise».

