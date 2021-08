Don Everly, precursor del country rock en EE.UU., muere a los 84 años

agosto 22, 2021 - 2:24 pm

El pionero del country rock estadounidense Don Everly, quien era la mitad superviviente de los legendarios Everly Brothers, falleció el sábado a los 84 años tras una carrera que deleitó a los amantes de éxitos como «Bye Bye Love» y «Wake Up Little Susie», informó el domingo el Salón de la Fama de la Música Country.

Su muerte ocurrió en Nashville, Tennessee. Hasta el momento no se ha informado de las causas del deceso del artista.

El Salón de la Fama calificó a Don Everly como «uno de los artistas con más talento e impacto de la historia de la música popular».

Los homenajes del mundo de la música fueron encabezados por Carole King, Roy Orbison Jr y Julian Lennon, quien tuiteó: «R.I.P. Don de ‘The Everly Brothers’ que junto a su hermano Phil, escribió algunas de las canciones más memorables y clásicas de todos los tiempos… Gracias por la música».

El dúo, al que se le atribuye haber influido en los cantantes de rock y country durante décadas, fue uno de los primeros galardonados en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, junto a Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly y Jerry Lee Lewis.

El hermano de Don, Phil Everly, murió en 2014, a los 75 años.

Las armonías agudas y fluidas del dúo trajeron una serie de baladas y temas de rock de gran éxito. «Wake Up Little Susie» y «All I Have to Do Is Dream» ocuparon los primeros puestos de las listas de éxitos de Estados Unidos en la década de 1950.

Su producción decayó en los años 60, pero aún así consiguieron éxitos como «Cathy’s Clown» y «Crying in the Rain».

AFP