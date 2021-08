Dominic Thiem, vigente campeón, será baja en el US Open

agosto 18, 2021 - 9:54 am

El austríaco Dominic Thiem anunció este miércoles que no participaría en el US Open (30 agosto-12 septiembre), Grand Slam que ganó en su edición de 2020, debido a la lesión en la muñeca derecha que le molesta desde hace unos meses.

«Tengo que causar baja para el US Open y perderme el resto de la temporada 2021, mi muñeca me vuelve a hacer daño», declaró el N.6 del mundo en un video publicado en su perfil de Instagram.

Hace apenas cuatro días, Roger Federer anunciaba que se sometería a una nueva cirugía de rodilla que le impedirá competir en el circuito y en las últimas horas el turno ha sido para el campeón vigente, Dominic Thiem.

Dominic Thiem lamenta no participar en el US Open

«En las últimas seis semanas he estado siguiendo los consejos del cuerpo médico, he usado la férula y he seguido los ejercicios para estar en forma incluso antes de volver a los entrenamientos. Sin embargo, la semana pasada volví a sentir una molestia y fui directamente a ver a los especialistas», explicó.

«Luego de realizarme varias pruebas, la conclusión es que mi muñeca necesita más tiempo, así que hemos decidido ser más conservadores y darle un mayor tiempo de espera. Volveré a usar la férula por un par de semanas más y luego iniciaré los ejercicios con la raqueta», cerró.

