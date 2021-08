Detienen a una mujer por conservar el cadáver de su madre y recibir su pensión

agosto 5, 2021 - 6:27 am

Geanee Pike, una mujer de 54 años de Lincoln, estado de Arkansas (EE.UU.), conservó el cadáver de su madre, identificada como Gloria, y recibió su pensión durante seis meses, informa Your Basin.

El 21 de julio, el hermano de la difunta, George Maness, que vive junto a la vivienda de Pike, reportó la desaparición de su familiar y afirmó que no la había visto desde agosto de 2020. También se supo que Gloria padecía cáncer de seno en etapa 4. No obstante, Geanee explicó que su madre vivía con una amiga cuyo nombre no lo sabía y no aceptó el registro de su domicilio. Además, aseguró que no tenía acceso a la cuenta bancaria de su progenitora.

Tras iniciar la investigación, la Policía encontró que el 27 de julio de 2021 se había realizado una compra en una tienda local con la tarjeta de la persona desaparecida. Más adelante, los investigadores vieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial y notaron a Pike usando la tarjeta de su madre.

El tribunal emitió una orden de registro de domicilio de la mujer implicada por sospecha de fraude financiero. Durante la inspección de la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo momificado de Gloria envuelto en un periódico de 2020 y ropa de cama.

Geanee fue arrestada el lunes tras ser acusada de abuso de un cadáver y fraude de identidad financiera. Además, la detenida informó que su madre había fallecido a finales de 2020 por causas naturales pero nunca lo comunicó a las autoridades.

Lea también: Encontró el cadáver de su mejor amigo en su primera práctica de anatomía

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

RT