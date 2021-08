Desmantelamiento de escuelas: un mal que se le hace al futuro de Venezuela

agosto 10, 2021 - 12:12 pm

Las denuncias no paran. En el Zulia no queda un escuela que no haya sido blanco de los delincuentes. El desmantelamiento de los centros educativos es casi que común en todo el territorio nacional y parece que no hay dolientes. Muchas veces son saqueadas delante de la vista gorda de las comunidades, se han dado casos que algunos han llegado a participar en el delito.

La Escuela Nacional Maracaibo, ubicada en la parroquia Cristo de Aranza del municipio Mracaibo en el estado Zulia, parte el alma. Es el vivo ejemplo de la destrucción. No queda nada, las puertas, bombillos, tanques fueron saqueados y rotos por delincuentes. Lo más cumbre es que aunque está rodeado de casas, todo ocurre ante la mirada indiferente de la gente. Falta sentido de pertenencia.

Los vecinos resguardan su identidad por miedo a represalias, pero aseguraron a NAD que la mayoría de quienes se encargan de robarse las puertas, ventanas, aires acondicionados, tanques de agua de las escuelas, muchas veces son conocidos que viven el sector. «Parece que no temen a las autoridades, ni tampoco quieren a sus hijos porque es a ellos a quienes le hacen daño», aseguró una de las vecinas.

En el municipio San Francisco, la escuela 19 de Abril no escapó a la visita de los delincuentes. «Este no es el único mal, el abandono por parte del personal ha hecho que el monte haga estragos en los espacios educativos. Es triste lo que estamos viviendo hay un desanimo se acabó el amor por las cosas», refirió un habitante del setor Sierra Maestra del municipio sureño.

«Aquí la mayoría de los maestros se fueron y dejaron a todos mirando para San Felipe, los niños terminaron el año escolar con sacrificios por causa del coronavirus. Desde el año pasado los colegios quedaron sin resguardo y la delincuencia hizo fiesta. Esto es otra pandemia porque desmantelar una unidad educativa es sesgar el aprendizaje de los más pequeños que son el futuro de Venezuela», aseguró un representante que no quiso identificarse.

Algunos de estos planteles están sin vidrios en sus ventanales, quedando expuesto el poco material educativo al igual que escritorios, pupitres incrementando aún más el problema porque la mayoría no cuenta con presupuesto para reparar todo el daño.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día