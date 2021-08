DENUNCIÓ ANTE LOS MEDIOS ECUATORIANOS madre del niño venezolano raptado por su padre en ese país (+Video)

agosto 8, 2021 - 9:48 am

El presunto rapto del niño, Cristopher Enrique Atencio Ferrer, de 5 años, sigue siendo tema de investigación en Ecuador. La progenitora y demás familiares de la víctima, informaron a Noticia al Día, que el padre del menor se lo llevó sin ningún consentimiento. Ante los hechos, la progenitora se dirigió hasta los medios televisivos del referido país y denunció lo sucedido

La mañana del sábado siete de agosto, llegó a la mensajería de nuestro portal web, la denuncia de un presunto rapto en Ecuador. La víctima: un niño venezolano quien habría sido llevado por su propio padre.

En la denuncia indicaron que el progenitor aprovechó los días que le tocaban cumplir con su hijo, debido a que tenía una medida de visita ya que no vivían juntos. Atencio Ferrer, residía con su madre en el barrio Patria Nueva, asentada en Quininde, Ecuador.

Sin embargo, desde el pasado 30 de julio, fecha en la que le tocaba regresar al pequeño, no llegó. Ante la extraña desaparición, Yilisbeth Ferrer, madre del pequeño, comenzó a llamarlo por teléfono pero estaba apagado. «Me dirigí hasta su casa pero solo se encontraba una hermana quien me dijo que él había vendido todo y se había ido del país. A los días regresé con la policía pero ya ni ella estaba, todos se habían marchado», dijo Yilisbeth, ante un canal de televisión de la citada región.

Asimismo acotó: «Nosotros llegamos a un acuerdo para tener al niño. A él, le tocaba de jueves a lunes y ese mismo lunes yo lo buscaba hasta el jueves y así sucesivamente. Nunca se lo negué, siempre quise que estuviera con los dos, necesito que me devuelva a mi hijo, quiero verlo y él no me lo puede negar», finalizó diciendo entre lágrimas la mujer.

