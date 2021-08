Demandan a Bob Dylan por presunto abuso sexual de una niña en 1965

agosto 16, 2021 - 9:22 pm

El legendario cantante y compositor Bob Dylan fue demando en una corte de Nueva York por una mujer que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella hace casi 60 años cuando tenía 12.

La demanda presentada el viernes alega que Dylan abusó de la demandante, a la que los documentos de la corte se refieren como J.C., por un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 1965.

Dice que Dylan se aprovechó de «su estatus como músico para darle a J.C. alcohol y drogas y abusar sexualmente de ella en múltiples ocasiones».

También acusa a Dylan, quien cumplió 80 años en mayo, de amenazar físicamente a la niña.

El supuesto abuso habría ocurrido en el apartamento que Dylan poseía en el famoso Chelsea Hotel de Nueva York, según la demanda.

Un publicista de Dylan, cuyo nombre real es Robert Zimmerman, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios hecha por la AFP.

En un comunicado al diario USA Today, su portavoz dijo que «el reclamo de hace 56 años es falso y será refutado de forma vigorosa».

Dylan es ampliamente considerado como el mayo cantante-compositor de todos los tiempos. Sus trabajos más destacados incluyen «Blowin’ In The Wind», «The Times They Are a-Changin'», y «Like A Rolling Stone».

Ha vendido más de 125 millones de álbumes en el mundo y ganó el premio Nobel de Literatura en 2016 por sus letras.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP