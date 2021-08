Daniil Medvedev tuvo un encontronazo con una cámara de televisión en pleno partido en Cincinnati (Video)

agosto 21, 2021 - 5:13 pm

El ruso Daniil Medvedev, primer favorito del torneo, fue eliminado este sábado en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati por su compatriota Andrey Rublev.

Rublev, cuarto favorito, se impuso a Medvedev con parciales de 2-6, 6-3, 6-3 en dos horas y 16 minutos, para avanzar a la final del domingo frente al ganador de la otra semifinal entre el griego Stefanos Tsitsipas (N.2) y el alemán Alexander Zverev (N.3).

Derrotado en sus cuatro partidos anteriores por Medvedev, Rublev puso fin a la racha ganadora del número dos del mundo, que el domingo pasado ganó el Masters 1000 de Toronto.

«No sé cómo le di la vuelta», dijo Rublev. Cada punto fue tan apretado, el partido fue tan intenso, fue exactamente como un juego de ajedrez», comentó.

«Necesitaba elegir sus momentos mientras me acercaba al éxito. Él nunca te dará una oportunidad, así que tuve que encontrar el momento adecuado para hacerlo correr. Esta victoria me dará confianza, sabiendo que puedo competir contra él, pero aún me quedan muchas cosas por mejorar», agregó.

De 23 años, Rublev disputará el domingo la decimotercera final de su carrera, la segunda del Masters 1000 tras la que perdió en abril en Montecarlo ante Tsitsipas.

No obstante la derrota, Medvedev presenta un impresionante récord en canchas duras al aire libre este año con balance de 23-4.

Choque con una cámara

Al inicio del segundo set, Medvedev golpeó una cámara ubicada en la línea de fondo, a la que pateó, bastante molesto. Visiblemente afectado en la mano izquierda y en el brazo derecho durante el choque, el ganador de la edición 2019 solicitó fisioterapeuta durante el cambio de bando, luego en la tercera ronda.

Not your every day occurrence, as Daniil Medvedev collides with a camera in Cincinnati#CincyTennis pic.twitter.com/BSK51FyyiI — Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2021

El jugador de 25 años tenía un récord perfecto de 5-0 (incluida la Copa ATP) en semifinales este año, además tenía una racha ganadora de cinco partidos en la semifinal de los eventos Masters 1000 (5-1 en su carrera) con una de esas victorias aquí en Cincinnati en 2019 cuando derrotó a Novak Djokovic (en semifinales) y David Goffin para levantar su primer título de Masters 1000.

